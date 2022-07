Jucătoarea română Ana Bogdan a fost învinsă, duminică, în finala turneului de categorie WTA 250 de la Varşovia, de către sportiva franceză Caroline Garcia

Ana Bogdan (nr 108 WTA) a pierdut finala în două seturi, 4-6, 1-6.

Garcia a început foarte bine, a condus cu 3-0, dar Bogdan a revenit pentru 3-2, însă numărul 45 mondial a închis setul la 6-4. Al doilea set nu a avut istoric, Garcia impunându-se cu 6-1.

Ana Bogdan a făcut un salt impresionant în clasamentul WTA, urmând să ocupe începând de luni locul 75.

Another one 🏆

🇫🇷 @CaroGarcia picks up her ninth career title with her win over Bogdan!#PolandOpen pic.twitter.com/AKuzeTHBsr