Ana Bogdan, declarații emoționante dupa prima victorie pentru România în fața Ungariei în Billie Jean King Cup

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan a declarat, vineri, după primul punct adus României în meciul cu Ungaria din Billie Jean King Cup, că a dat totul pe teren în meciul cu Dalma Galfi, încheiat cu 6-1, 6-4.

"Am simţit că azi am dat totul pe teren. Pentru mine este o mare bucurie. Am avut extrem de multă energie datorită vouă (n.r. - datorită publicului). Mulţumesc tuturor celor care sunt aici alături de noi. Mi-a fost foarte dor de acest sentiment, de a intra pe teren şi a juca pentru România.

Aici nu mai joc pentru mine, joc pentru voi toţi, pentru întreaga ţară. Iar pentru mine e o mândrie şi o onoare să îmi reprezint ţara. Când am intrat pe teren şi s-a intonat imnul nostru, trebuie să recunosc că am avut lacrimi în ochi, îmi bătea inima foarte tare. Mă bucur pentru aceste momente, pentru faptul că sunt aici", a afirmat jucătoarea la postul Digi Sport.

Ana Bogdan (48 WTA) nu vrea să se gândească deja la calificarea în faza următoare a competiţiei.

"O să luăm pas cu pas, meci cu meci, nu vreau să mă gândesc niciodată foarte departe (n.r. - la calificare). Vreau să mă concentrez pe ce e acum, e mult mai important să dăm totul la momentul prezent, pentru ca după aceea să avem de ce să ne bucurăm", a explicat ea.

Echipa feminină de tenis a României conduce formaţia Ungariei cu scorul de 1-0, în play-off-ul competiţiei feminine de tenis Billie Jean King Cup, după ce Ana Bogdan a învins-o pe Dalma Galfi cu 6-1, 6-4, vineri, în Oradea Arena.

