Ana Bogdan, în istoria tenisului după ce a ratat cinci mingi de meci la Wimbledon

Ana Bogdan, locul 57 WTA, a fost eliminată, vineri, în turul trei al turneului de la Wimbledon, fiind învinsă în trei ore şi 39 de minute de sportiva ucraineană Lesia Ţurenko, numărul 60 mondial.

Ţurenko a câştigat meciul maraton cu scorul de 4-6, 6-3, 7-6 (18).

Bogdan a ratat cinci mingi de meci. Românca a avut probleme medicale la confruntarea de vineri. În setul doi, pentru că nu se simţea bine, Ana Bogdan a avut nevoie de câteva minute de time out medical. Sportivei i s-a dat o pastilă, i s-a pus un prosop cu gheaţă la ceafă, i s-au luat pulsul şi tensiunea.

Statisticienii au remarcat faptul că tie-break-ul dintre Ana Bogdan și Țurenko, încheiat cu 20-18 pentru ucraineancă. este cel mai lung din istoria tenisului, la turneele de Grand Slam.

At 38 points, the final-set tiebreak between Lesia Tsurenko and Ana Bogdan (won by Tsurenko 20-18) is the longest tiebreak in a Grand Slam women's singles match in history.#Wimbledon