Ana Bogdan, calificata, fara sa joace, in sferturile turneului de la Praga (WTA)

Bogdan (27 ani, 92 WTA) a trecut facil marti de australianca Storm Sanders, cu 6-1, 6-1, si trebuia sa joace miercuri contra ucrainencei Turenko (31 ani, 139 WTA), victorioasa marti in fata rusoaicei Ekaterina Alexandrova, a cincea favorita, cu 6-2, 6-4.Singurul duel de pana acum dintre Ana Bogdan si Lesia Turenko a avut loc in 2011, cand ucraineanca s-a impus la un turneu ITF la Istanbul cu 6-1, 6-0 in primul tur.Ana Bogdan si-a asigurat un cec de 5.000 de dolari si 60 de puncte WTA, iar in sferturi o va infrunta pe Kristyna Pliskova (Cehia), care a eliminat-o miercuri pe a doua favorita, croata Petra Martic, cu 6-1, 7-5.Kristyna Pliskova (28 ani, 69 WTA) a castigat toate cele cinci dueluri cu Ana Bogdan, ultimele doua in calificari la Madrid (2018) si Miami (2019), in trei seturi.Ana Bogdan e programata sa joace miercuri si primul tur la dublu, alaturi de Patricia Tig , impotriva perechii Lidia Morozova