Imaginile suferinței pentru Ana Bogdan în Australia. Cum a reacționat adversara din Rusia VIDEO

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan a abandonat în prima rundă a turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.520.600 de dolari americani, luni, la scorul de 2-6, 6-4, 2-0 pentru rusoaica Anastasia Potapova.

Ana Bogdan (32 ani, 114 WTA), venită din calificări, s-a înclinat după două ore şi 29 de minute.

Românca a dominat primul set, pe care şi l-a adjudecat clar, cu 6-2. Deşi a început foarte bine actul secund, cu 2-0, jocul a fost echilibrat, Potapova (23 ani, 35 WTA) a reuşit să întoarcă scorul şi s-a impus cu 6-4, după un ultim ghem epic, de lungă durată, încheiat la a şasea minge de set a rusoaicei.

Ana Bogdan a avut 40-0 şi şapte şanse de a egala, 5-5, dar nu a reuşit, iar în decisiv a renunţat la luptă după ce a pierdut primele două ghemuri, afectată de temperatura ridicată. Rusoaica Potapova a reacționat la suferința româncei și i-a oferit o îmbrățișare.

Sad news while putting up a great fight, having won the 1st set and being pushed to a decider. Ana starts to not feel well and is forced to retire from the match. Anastasia Potapova defeated Ana Bogdan 2-6, 6-4, 2-0. pic.twitter.com/Gw20nytogg