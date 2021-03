Ana Bogdan a trecut de calificari la Dubai. Cu cine joaca Sorana Cirstea si Patricia Tig in primul tur

Cap de serie numarul 6, Ana Bogdan a jucat de la ora 08.00 cu rusoaica Kamilla Rakhimova, pe care a invins-o in trei seturi, 6-2, 5-7, 6-0.Putin mai tarziu, Irina Begu (cap de serie 2) se va intalni cu austriaca Barbara Haas.Pe tabloul principal de la Dubai, turneu la care Simona Halep a ales sa nu participe , sunt deja admise Patricia Tig si Sorana Cirstea , ultima fiind beneficiara a unui wild-card. Conform tragerii la sorti, Tig va juca in primul tur cu Jelena Ostapenko (Letonia), in timp ce Cirstea va avea o adversara venita din calificari.Desfasurarea LIVE a meciurilor:*Ana Bogdan s-a dezlantuit in setul trei, pe care l-a castigat cu 6-0, calificandu-se pe tabloul principal la Dubai*Rusoaica forteaza si castiga setul doi cu 7-5. Se va juca set decisiv.*5-5, egalitatea persista.*3-3 in setul secund.*Ana se desprinde si castiga primul set cu 6-2.*3-2 pentru romanca.*Ana Bogdan a inceput bine si conduce cu 2-0.Citeste si: