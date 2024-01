Recordul româncei Ana Bogdan la Grand Slam-uri a fost depășit la Australian Open

Sportiva rusă Anna Blinkova, locul 57 mondial, a produs marea surpriză la Australian Open, după ce a eliminat-o în turul doi pe kazaha Elena Rîbakina, locul 3 mondial şi finalistă anul trecut, scor 6-4, 4-6, 7-6 (20).

Blinkova a salvat şase mingi de meci în cel mai lung tie-break de simplu feminin din istoria turneelor de Grand Slam, înainte de a transforma cea de-a zecea minge de meci pentru a se califica pentru prima dată în turul al treilea la Australian Open.

Acest tie-break de 42 de puncte a depăşit tie-break-ul de 38 de puncte jucat de Lesia Ţurenko şi Ana Bogdan, vara trecută, la Wimbledon.

Meciul a durat două ore şi 46 de minute.

Blinkova o va înfrunta în turul al treilea pe italianca Jasmine Paolini, cap de serie numărul 26. Învingătoarea se va califica în premieră în optimile unui turneu de Grand Slam.

Anna Blinkova after beating Elena Rybakina in a 42 point tiebreak at Australian Open:

“This day I’ll remember for the rest of my life. Especially on this court with this crowd. I’ll never forget it. It’s the best day of my life so far.” 🥹

Unforgettable. pic.twitter.com/mMlrUJd7xK