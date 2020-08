Tenis: Ana Bogdan a abandonat in sferturile de finala ale turneului WTA Praga, dupa o accidentare

Problema medicala, cel mai probabil o intindere musculara, a survenit cand conducea partida cu scorul de 5-1, in momentul in care Ana Bogdan servea pentru set.Romanca a pierdut game-ul si, din cauza durerilor, a decis sa se retraga din meci.Ca si Simona Halep , Ana Bogdan (92 WTA) se afla la primul turneu dupa pauza fortata de pandemie, a ajuns in sferturile de finala de la Praga dupa ce a trecut de Storm Sanders (275 WTA), in runda inaugurala, scor 6-1, 6-1.Adversara sa, Kristyna Pliskova (69 WTA) a invins-o pe Linda Fruhvirtova (820 WTA) in turul intai de la Praga, 6-2, 7-5, iar in optimi a reusit sa o elimine pe Petra Martic, a doua favorita, scor 6-2, 7-5.