Victorie uriasa pentru Ana Bogdan si salt spectaculos in clasamentul WTA: Iata ce ne-a declarat tenismena

Ana Bogdan confirma forma excelenta din ultima perioada si, azi-noapte, a eliminat-o pe favorita numarul 1 a turneului de la Taipei.

Tenismena noastra, aflata pe locul 89 in clasamentul WTA, a invins-o fara drept de apel pe dubla campioana a Asiei, chinezoaica Shuai Peng (locul 31 WTA).

Ana s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-1, intr-un meci care a durat 76 de minute.

Este a treia victorie din 2018 pentru Ana in fata unei jucatoare din Top 50 mondial dupa succesele de la Australian Open, cu Kristina Mladenovic (11) si Yulia Putsinteva (50).

"M-am simtit foarte bine pe teren, am intrat increzatoare si asta s-a vazut. Am studiat-o pe Shuai inainte de meci, dar nu m-a interesat faptul ca este favorita. La acest nivel, oricand poti intalni o favorita, asa ca eu ma concentrez sa imi fac jocul, conform strategiei. De altfel, in ultima perioada am fost foarte calma pe teren si asta s-a vazut", a declarat Ana Bogdan, pentru Ziare.com, imediat dupa succesul mare obtinut in Asia.

In faza urmatoare a competitiei din Taiwan, Ana Bogdan ar urma sa dea piept cu un nou adversar de top, Eugenie Bouchard, fostul numar 5 mondial. Canadianca o va infrunta marti, pentru un loc in optimi, pe chinezoaica Zhu Lin.

"Nu am mai jucat pana acum contra lui Bouchard, dar i-am urmarit indeaproape meciurile. Chiar daca traverseaza o perioada nefasta, e o jucatoare de top, care isi poate reveni oricand. Voi fi foarte atenta la meciul de astazi, pentru a-mi studia adversara din optimi", a a mai afirmat jucatoarea nascuta in Sinaia si care va reveni miercuri pe teren.

Cu un salt de aproape 40 de locuri in ultimele sase luni, Ana a precizat ca nu se gandeste momentan la Top 50, ci doar la urmatorul meci.

"Vreau sa iau totul pas cu pas, iar acum urmeaza un nou meci important. Nu imi fac planuri, vreau doar sa ma concentrez la fiecare meci, asa cum am facut-o astazi", a conchis Ana.

Dupa victoria cu Peng, Ana si-a asigurat 30 de puncte si va mai urca 4 locuri in topul WTA de saptamana viitoare, pana pe 85.

I.G.

Ads