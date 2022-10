Avem echipa României: ce jucătoare vor înfrunta Ungaria la Oradea

Echipa feminină de tenis a României va întâlni Ungaria, în Play-off-ul Billie Jean King Cup,

Meciul va avea loc în 11-12 noiembrie 2022, în România.

Echipa care va câştiga această întâlnire, va juca, în 2023, în Calificările Billie Jean King Cup pentru un loc la Turneul Final de anul viitor.

Pentru această dispută, căpitanul Horia Tecău a convocat următoarele jucătoare: Ana Bogdam Jaqueline Crsitian, Gabriela Ruse, Alexia Todoni și Monica Niculescu. Simona Halep nu mai joacă în acest sezon, iar Sorana Cîrstea s-a și retras din naționala României.

Cea mai bună jucătoare a Ungariei este Anna Bondar, locul 62 WTA.

