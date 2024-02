Transylvania Open începe luni la Cluj. Ana Bogdan, în meciul zilei. Programul complet

Meciurile de pe tabloul principal al noii ediţii a turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, vor începe luni, după ce în weekend au avut loc calificările.

Confruntarea zilei pentru fanii din România va fi cu siguranţă cea dintre Ana Bogdan, locul 66 WTA, şi Alycia Parks, numărul 72 mondial. Partida se va juca pe Terenul Central şi nu va începe mai devreme de ora 18:00.

Startul primei zile de tablou principal va fi la ora 11:00 cu două meciuri de simplu jucate concomitent, pe cele două terenuri de joc: Viktoriya Tomova (BUL) vs. Camila Osorio (COL) şi Laura Siegemund (GER) vs. Nuria Parrizas Diaz (ESP). Tot luni încep şi meciurile de pe tabloul de dublu, între care şi duelul românesc: Jaqueline Cristian şi Andreea Mitu vs. Mara Gae şi Anca Todoni.

Programul meciurilor TERENUL CENTRAL – start ora 11.00:

[7] V. Tomova (BUL) vs C. Osorio (COL)

[9] N. Podoroska (ARG) vs C. Tauson (DEN)

NB 3:30 PM [Q] S. Waltert (SUI) vs [3] A. Blinkova

NB 6:00 PM A. Parks (USA) vs [8] A. Bogdan (ROU)

[1] A. Rus (NED) vs G. Minnen (BEL)

Programul meciurilor TERENUL 2 – start ora 11.00:

L. Siegemund (GER) vs N. Parrizas Diaz (ESP)

C. McNally (USA) / A. Muhammad (USA) vs L. Marozava / K. Piter (POL)

NB 3:00 PM [WC] J. Cristian (ROU) / A. Mitu (ROU) vs [WC] M. Gae (ROU) / A. Todoni (ROU)

E. Lechemia (FRA) / O. Nicholls (GBR) vs A. Gamiz (VEN) / A. Siskova (CZE)

Meciurile de calificări au avut loc în weekend. Şase dintre cele 24 de concurente au câştigat un loc pe tabloul principal, unde favorita numărul unu este Arantxa Rus (Olanda), urmată de Tatjana Maria (Germania). Karolína Plíšková, fost lider mondial, rămâne însă capul de afiş al ediţiei actuale a Transylvania Open WTA 250. Ea va juca împotriva tinerei Sinja Kraus din Austria, jucătoare venită din calificări. Alături de Sinja Kraus, s-au mai calificat pe tabloul principal: Harriet Dart, Alizé Cornet, Erika Andreeva, Emiliana Arango şi Simona Waltert. Anna Bondar a ajuns şi ea pe tablou, deşi a pierdut partida din calificări. Ea intră ca lucky loser pe un loc eliberat în urma retragerii Clarei Burel. Anna Bondar o va întâlni pe Harriet Dart.

Rezultatele meciurilor de calificări:

Q2 - [1] H. Dart (GBR) d. [12] K. Zavatska (UKR) 60 63

Q2 - S. Kraus (AUT) d. [2] M. Bassols Ribera (ESP) 76 (4) 63

Q2 - [3] A. Cornet (FRA) d. [9] J. Teichmann (SUI) 67 (4) 60 42 RET

Q2 - [4] E. Andreeva d. [ALT] I. Khromacheva 57 61 10 RET

Q2 - [5] E. Arango (COL) d. [8] L. Stefanini (ITA) 67 (2) 64 RET

Q2 - [10] S. Waltert (SUI) d. [6] A. Bondar (HUN) 62 75

Tabloul principal al Transylvania Open WTA 250 – 2024

[1] A. Rus (NED) vs G. Minnen (BEL)

[Q] A. Cornet (FRA) vs Y. Wickmayer (BEL)

[WC] A. Todoni (ROU) vs [Q] E. Andreeva

A. Parks (USA) vs [8] A. Bogdan (ROU)

[9] N. Podoroska (ARG) vs C. Tauson (DEN)

[WC] M. Bulgaru (ROU) vs J. Cristian (ROU)

A. Sevastova (LAT) vs [WC] A. Mitu (ROU)

T. Korpatsch (GER) vs [6] E. Avanesyan

[5] E. Cocciaretto (ITA) vs [Q] E. Arango (COL)

[Q] H. Dart (GBR) vs [LL] A. Bondar (HUN)

L. Siegemund (GER) vs N. Parrizas Diaz (ESP)

[Q] S. Waltert (SUI) vs [3] A. Blinkova

[7] V. Tomova (BUL) vs C. Osorio (COL)

K. Pliskova (CZE) vs [Q] S. Kraus (AUT)

S. Errani (ITA) vs C. McNally (USA)

Z. Bai (CHN) vs [2] T. Maria (GER)

În total, 32 de jucătoare vor concura la meciurile de simplu, şi 16 echipe la dublu. Cinci jucătoare din România se află pe tabloul principal de simplu al Transylvania Open WTA 250: Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Andreea Mitu (WC), Miriam Bulgaru (WC) şi Anca Todoni (WC). Miriam Bulgaru a urcat pe tablou după recenta retragere din competiţie cauzată de o accidentare a Gabrielei Ruse, finalistă Transylvania Open 2023.