Bucureștiul poate pierde bani importanți dacă alegerile se amână până în 2026. „Un primar ales cu multe voturi poate pune presiune pe Guvern și să readucă investițiile”VIDEO

Candidata SENS la alegerile pentru Primăria București, Ana Ciceală, afirmă într-un interviu acordat Ziare.com că alegerile pentru Capitală ar trebui să aibă loc anul acesta, conform legii, pentru că amânarea lor până în 2026 ar priva bugetul primăriei de miliarde de lei, pentru al treilea an consecutiv.

„Contează pentru proiectele din Capitală și eu zic că ar trebui să le avem cât mai curând și să respectăm legea. Contează pentru bucureșteni când vor avea loc aceste alegeri, nu pentru mine personal. Am făcut toate calculele pe termenele care sunt în codul administrativ și legislație. Practic s-a depășit data din lege până la care trebuiau ținute alegerile pentru primar.”, spune aceasta.

Ana Ciceală a subliniat că, dacă alegerile s-ar organiza în 2026, atunci am fi în situația în care Bucureștiul ar fi din nou privat de miliarde de lei pentru al treilea an consecutiv, acestea ducându-se la sectoare sau rămânând în fondul de urgență al Guvernului.

„În 2024 a fost an electoral și Guvernul Ciolacu a sancționat primarul general oprind fonduri și trimițând banii către sectoare. Anul acesta, la început, s-a întâmplat același lucru, tot Guvernul a privat Bucureștiul de fondurile de dezvoltare și de investiții, tot pentru că era an electoral, au fost alegerile prezidențiale și candida primarul general. Ori, dacă avem alegeri anul viitor, în lunile care se vehiculează, martie, aprilie, ar însemna că bugetul va fi adoptat tot la începutul anului, ianuarie sau februarie și atunci am avea un al treilea an în care Guvernul va sancționa Bucureștiul nu pentru că e primarul cine e, ci pentru că nu avem un primar ales și n-are cine să lupte pentru București”, precizează ea.

Candidata SENS spune că un primar ales cu multe voturi în spate poate să pună presiune pe Guvern și să readucă investițiile în Capitală.

Ana Ciceală consideră că traiectoria Bucureștiului de la alegerea lui Nicușor Dan în 2020 s-a schimbat în bine și că proiectele bune ale fostului primar ar trebui continuate.

„Am clar interese comune cu administrația lui Nicușor Dan, și cea trecută și cea prezentă, pentru că a spus că va apăra Bucureștiul și ar putea să facă multe pentru București de la Președinție. Avem interese comune, poate avem stiluri diferite”, a mai spus aceasta.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos:

