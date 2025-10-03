Cum vede Ana Ciceală reducerea traficului din București: „Fiecare locuință, la cel mult 500 de metri de o stație de autobuz”. Am putea avea tren metropolitan în Capitală? VIDEO

Vineri, 03 Octombrie 2025
Ana Ciceală, candidata partidului SENS, susținută de partidul URS, la alegerile pentru Primăria Capitalei, mizează pe creșterea atractivității transportului în comun pentru a descuraja utilizarea mașinilor personale și, implicit, reducerea traficului din oraș. Astfel, prin creșterea numărului de stații de transport în comun astfel încât fiecare spațiu locativ să aibă una la cel mult 500 de metri distanță, ar putea fi una dintre soluții. La toate acestea, se mai adaugă creșterea numărului de kilometri de pistă de bicicletă și chiar implementarea unui tren metropolitan, precizează ea, într-un interviu acordat Ziare.com.

„Vom avea un transport în comun modern și pe care te poți baza, că circulă cu viteză, bineînțeles pe benzi unice, că trebuie să le facem și pe acelea cât mai repede cu putință”, spune Ana Ciceală.

Planul candidatei pentru transportul în comun este să crească numărul de stații, astfel încât fiecare locuință să fie la maxim 500 de metri de o stație de transport public, iar fiecare școală sau spital la maxim 200 de metri.

Același principiu de proximitate se vrea a fi aplicat și în cazul pistelor de biciclete și al stațiilor de închiriere de biciclete.

De asemenea, spune Ana Ciceală, masterplanul Velo, care presupune construirea a sute de kilometri de pistă de bicicletă, trebuie să devină prioritar și luat în calcul la fiecare reabilitare a unei străzi din București.

O altă propunere importantă pe care o are candidata este trenul metropolitan, care să circule în interiorul Bucureștiului și să aibă halte speciale pentru călători.

„Avem noroc cu zona de infrastructură pentru tramvaie în București. Avem noroc că avem acele gări și acele posibilități de a face halte pe rețeaua existentă. Trebuie colaborare cu CFR, cu Ministerul Transporturilor, pentru a construi. La Mogoșoaia s-a făcut prima haltă cu banii primăriei, e ca un fel de stație de tren. Am înțeles că i-a costat 300.000 de euro. Nu e o sumă imensă pentru a avea o astfel de stație. Putem să avem un tren la fiecare oră, ceea ce este mult ca frecvență, față de ce avem acum”, adaugă aceasta.

Întregul plan de organizare al transportului în comun în București, spune Ana Ciceală, trebuie să se axeze pe descurajarea utilizării mașinilor personale prin potențarea mijloacelor de transport alternativ, mai puțin poluante.

„Dacă spunem că nu mai construim parcări, nu mai construim pasaje, și le-am văzut și la alți candidați puse în spațiul public ca idei noi, acelea sunt idei de mobilitate din anii '50. Capitale europene își îngroapă pasajele de 30 de ani de zile, fac parcuri, fac piste de biciclete sau transport în comun peste ele. Încă sunt primării care construiesc pasaje”, adaugă ea.

Pentru a accepta renunțarea treptată la mașina personală, primăria trebuie să indice clar direcția de dezvoltare către transport alternativ și să transparentizeze costurile pentru sănătate pe care le implică traficul din București, în contextul în care 60% din poluare este cauzată de mașini. Astfel, consideră Ana Ciceală, tranziția ar putea fi una mai naturală.

Cum se poate rezolva problema retrocedării controversate a Parcului IOR. Ana Ciceală: „Dacă terenul va fi pierdut complet, îl putem expropria” VIDEO
Cum se poate rezolva problema retrocedării controversate a Parcului IOR. Ana Ciceală: „Dacă terenul va fi pierdut complet, îl putem expropria” VIDEO
Ana Ciceală, candidata SENS la alegerile pentru Primăria București, a afirmat într-un interviu acordat Ziare.com că retrocedarea „ilegală” a parcului IOR, făcută în 2005 de către...
