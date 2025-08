Judecătoarea care a trimis-o după gratii pe bașcana tatuată a Găgăuziei, Evghenia Guțul, amenințată cu moartea. Calvarul trăit de Ana Cucerescu

Ana Cucerescu, judecătoarea care a trimis-o după gratii pe bașcana tatuată a Găgăuziei, Evghenia Guțul FOTO Facebook/Primăria com. Sărata Galbenă

Ana Cucerescu, judecătoarea din Republica Moldova care a condamnat-o marți, 5 august, pe bașcana tatuată a Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare, a fost amenințată cu moartea timp de câteva luni.

Calvarul prin care a trecut judecătoarea a fost dezvăluit miercuri, 6 august, de Consiliul Superior al Magistraturii: amenințări directe cu moartea, fotografii macabre cu persoane asasinate, decapitate, apeluri telefonice repetate, inclusiv în timpul nopții, scrie dw.com.

„O situație de o gravitate excepțională”, a subliniat președintele CSM din Republica Moldova, Sergiu Caraman, în cadrul unui briefing. El a spus că există suspiciuni legate de cei care ar fi recurs la aceste acțiuni de intimidare și deja au fost sesizate instituțiile de forță, care urmează să investigheze cazul.

Amenințări similare a primit și un membru al CSM „cu scopul de a-l constrânge să acționeze împotriva legii și propriei conștiințe”, se menționează într-un comunicat CSM.

În ultimele zile, membra CSM, Livia Răilean, a scris câteva postări pe rețelele de socializare în care denunța amenințări și tentative de intimidare.

„Atunci când am început acest drum profesional, am evaluat toate riscurile, inclusiv amenințările cu moartea, denigrarea, linșajul mediatic... Respectiv, am trecut printr-o transformare interioară”.

Răilean le-a transmis un mesaj celor care cred că o pot intimida: „Dacă aveți întrebări, mă găsiți tot la stația de troleibuz, ori în fața blocului, ori la locul de muncă... Știu că-mi sunteți permanent aproape. Nu degeaba îmi stingeți noaptea lumina”, a scris Livia Răilean pe Facebook.

„Nicio amenințare nu va rămâne neinvestigată și nesancționată”, a avertizat președintele CSM, Sergiu Caraman. „CSM va interveni instituțional în sprijinul fiecărui magistrat care se confruntă cu presiuni sau amenințări. Independența judecătorilor este fundamentul justiției. Știm că a pronunța hotărâri în cauze de interes major, în fața presiunilor, este un act de curaj și demnitate. Vă încurajăm să continuați să vă exercitați funcția cu aceeași fermitate, fără frică, bazându-vă doar pe lege și pe propria conștiință. În această luptă pentru dreptate, CSM va fi scutul vostru”, a transmis CSM într-un mesaj public adresat magistraților.

Șeful Poliției Naționale din Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a susținut miercuri, 6 august, o conferință de presă în care a vorbit despre aceste amenințări.

El a dezvăluit metodele șocante prin care s-a încercat intimidarea judecătoarei: „O asemenea formă de hărțuire a unui judecător nu am mai întâlnit”, a spus Cernăuțeanu.

Judecătoarea a primit mesaje de amenințare directă, mesaje cu imagini trucate în care ea apare decapitată, însoțite de textul: „Tu ești următoarea”.

Pe 1 august, Ana Cucerescu a primit un mesaj prin care era anunțată că ar urma să-i fie livrat un buchet de flori. Poliția a constatat că, de fapt, nu era un buchet de flori, ci o coroană funerară.

Un alt detaliu important care a atras interesul Poliției: familia Evgheniei Guțul s-a mutat exact în blocul în care locuia judecătoarea Cucerescu chiar din momentul în care ea a început examinarea dosarului.

Viorel Cernăuțeanu a anunțat că Poliția a întreprins toate măsurile necesare pentru a proteja judecătoarea.

