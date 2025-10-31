Ana de Armas s-a despărțit de Tom Cruise, după aproape un an de relație. Care a fost motivul actriței

Relația dintre Ana de Armas și Tom Cruise, care a stârnit interes încă de la primele zvonuri, s-a încheiat, iar motivele par să fie legate de ritmul prea rapid al poveștii lor de dragoste. Potrivit Us Weekly, despărțirea a fost „o decizie a Anei”.

„Lucrurile se mișcau prea repede și ea a început să se simtă puțin incomod cu ritmul în care evolua totul”, a explicat o sursă, subliniind totodată „chimie de necontestat” între cei doi. Deși Ana „a tras frâna de mână”, sursa a precizat că actrița „îl place încă mult pe Tom”.

„Au o conexiune”, a adăugat aceeași sursă. „Vor vedea cum evoluează lucrurile în viitor. Tom și Ana s-au despărțit deocamdată. Vor să rămână prieteni, dar ea a simțit că avea nevoie să facă un pas înapoi.”

Cei doi au fost legați inițial de proiectul „Deeper”, iar zvonurile despre relația lor au apărut în februarie, după ce sursele susțineau că au petrecut mult timp împreună, mai ales în timpul antrenamentelor pentru secvențele subacvatice ale filmului.

„A început ca un respect profesional profund și apoi a luat amploare. Tom a fost complet cucerit de Ana”, a povestit o sursă apropiată.

De Armas, care a fost nominalizată la Globul de Aur, a apreciat compania lui Cruise și l-a găsit „distractiv”, mai ales pentru că el „a susținut-o și a fost alături de tot ce și-a dorit să facă”.

Despărțirea a fost confirmată oficial anul acesta, iar Daily Mail a relatat că cei doi au decis să păstreze relația profesională pentru binele proiectului lor comun și al prieteniei lor. „Ca în orice film bun, totul ajunge la un final, și asta s-a întâmplat și în cazul lui Tom și Ana”, nota publicația.

Tom Cruise a fost căsătorit cu Mimi Rogers, Nicole Kidman și Katie Holmes, în timp ce Ana de Armas a divorțat de fostul soț Marc Clotet în 2013 și a avut ulterior relații cu Ben Affleck și Manuel Anido Cuesta, fiul vitreg al președintelui Cubei.

