Anunțul făcut de Ana Ivanovic și Bastian Schweinsteiger pe rețelele sociale: "Este oficial"

Ana Ivanovic, fostă campioană la Roland Garros, și Bastian Schweinsteiger, campion mondial cu Germania în 2014, vor fi din nou părinți.

Căsătoriți din 2016, Ana Ivanovic (36 de ani) și Bastian Schweinsteiger (38 de ani) vor fi părinți pentru a treia oară. "Oficial, vom fi depșiți numeric", a scris Ana pe Twitter.

Cei doi mai au doi băieți, de 2 și de 3 ani.

Ana Ivanovic a câștigat Roland Garros-ul în 2008, an în care a și devenit lider WTA. În 2016, ea s-a retras din tenis și în același an s-a căsătorit cu Bastian Schweinsteiger. Cei doi formau un cuplu încă din 2014, anul în care Bastian a ieșit campion mondial cu Germania.

