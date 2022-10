Vedeta TV din România care s-a logodit în Santorini. Prezentatoarea a fost înșelată în trecut

Frumoasa prezentatoare Ana Maria Barnoschi (30 de ani) de la Kanal D și-a anunțat admiratorii că a fost cerută în căsătorie de actualul iubit, tânăra confruntându-se în trecut cu o despărțire dureroasă.

Aflată în vacanță în Santorini alături de iubitul său, Vlad, Ana Maria Barnoschi a spus ”Da” într-un cadru romantic.

”E magie în aceste momente”, a precizat ea pe Instagram, alături de o fotografie sugestivă cu inelul de logodnă.

Clipele de fericire de care se bucură Ana Maria Barnoschi vin în contextul în care prezentatoarea de la ”Roata norocului” a trecut recent printr-o despărțire dureroasă.

„Am fost înșelată. Nu cred că aspectul fizic este direcția după care trebuie să ne luăm în treaba asta cu înșelatul. Este vorba despre relația pe care am avut-o cu un băiat timp de mai mulți ani, locuiam împreună. Nu dau din casă cum am aflat toate lucrurile, ideea e că am început să bănuiesc, după care am început să mă interesez, după care am și fost contactată de anumite domnișoare”, a relatat Ana Maria la un moment dat.

