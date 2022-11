Ana Maria Caliţa, concurenta sărutată la iUmor de Mihai Bendeac în 2017, a dezvăluit ce-a făcut cu premiul de 20.000 de euro primit în urmă cu cinci ani pentru câștigarea concursului.

Ana Maria Caliţa a rămas în atenția publicului după ce a fost sărutată pe scenă de juratul Mihai Bendeac.

„Nu m-am mai întâlnit cu el, dar când o să mă întorc o să mă duc la iUmor, dacă se mai face, dacă vine, nu știu. Nu a fost absolut nimic între noi, nici măcar un mesaj. Am fost surprinsă, eu nu am știut ce o să se întâmple, dar nu a fost rău, nu a fost rău, Doamne! Nu îl văd pe Mihai Bendeac ca pe iubitul meu. El este un bărbat foarte ok, îmi place ceea ce face, dar nu îl cunosc personal. Nu știu cum este și nu am avut niciodată acest vis”, a declarat Ana Maria Calița pentru Click!.

„Acei bani i-am cheltuit, i-am băgat la păcănele, asta să fie problema pe ce și unde să îi cheltui. Eu nu mi-am făcut niciodată griji că nu am ce să fac cu banii, găsesc eu. Mi-am luat boxă, mi-am luat loc de parcare, câteva hăinuțe, vibratoare, dar astea sunt detalii”, a mai spus Ana-Maria Calița.

„Am spectacole în perioada următoare, scriu foarte mult, deci sunt superocupată. Mă rog, îmi place foarte mult ce fac și asta mă ține așa în priză. Am spectacole în țară, iar pe 2 noiembrie plec într-un turneu în Anglia, de trei săptămâni, pentru comunitățile de români de acolo”, a completat tânăra.