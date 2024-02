Câți bani câștigă, la 22 de ani, cea mai virală influenceriță de pe tiktok din România

Iorga Ana Maria Valentina, cea mai virală influenceriță de tiktok din România, a dezvăluit ce sume încasează în fiecare lună din activitatea de pe internet.

"Fac minim 10.000 de euro pe lună, vara, de fapt. În afara verii, 5-6.000 de euro, dar vara e altă lucrare", a mărturisit aceasta pentru cancan.ro, dezvăluind și că este foarte cheltuitoare.

"În prima secundă în care am dat de bani m-am entuziasmat, am spart mall-ul, machiaje, haine, genți. Oricum, costă cam 200-300 de lei pe zi să trăiești, doar să respiri, să fumezi o țigară, să bei un suc, acolo ești la 300 de lei. Când am început să dau de bani mai ca lumea, m-am aruncat în dragostea mea, Louis Vuitton, și nu m-am mai întors. După, mi-am luat mașini. Cu cât faci mai mulți bani, cu atât e nevoia să cheltui mai mult. M-am bucurat de ei, am vizitat câteva țări, nu mă abțin de la nimic. Am făcut banii ăia ca să mă bucur de ei. Mi se pare că mi-aș pierde bucăți din suflet să mă gândesc la un tricou, și să rămân doar cu gândul la el. Nu mă abțin de la nimic, de ce-i fac, dacă nu ca să mă bucur de ei?!", a declarat aceasta.

Ana Maria Iorga va juca în lungmetrajul „BUZZ HOUSE THE MOVIE”, prezent în cinematografe din luna aprilie a acestui an. Ea are pe tiktok o comunitate de peste 200.000 de fani.