Misterioasele întâlniri cu bomboane și flori dintre șefa AEP și patroana Siveco. Ana Maria Pătru se vedea cu Irina Socol și dimineața, și seara

Ana Maria Pătru, fost președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), se întâlnea cu Irina Socol, fosta șefă a Siveco, la ceas de seară, la locuința unei angajate. Audiată vineri, 27 mai, în calitate de martor, angajata respectivă a spus că se simțea stânjenită ori de câte ori cele două se auto-invitau la ea.

Martora Petronela Gogoșoiu a vorbit despre relația pe care Ana Maria Pătru a dezvoltat-o cu șefa ei, patroana Siveco. Cele două se întâleau ori dis-de-dimineață, acasă la Ana Maria Pătru (pe strada Zăgazului din sectorul 1, București), ori acasă la angajata Irinei Socol.

Înainte de a reda relatarea Petronelei Gogoșoiu cu privire la misterioasele întâlniri dintre șefa AEP și patroana Siveco, trebuie menționat că acesta este al doilea dosar de trafic de influență în care a fost trimisă în judecată Ana Maria Pătru.

În primul dosar Ana Maria Pătru a fost achitată definitiv pe 7 octombrie 2020. Era acuzată că ar fi luat 210.000 euro de la patroana Siveco, în 2009, pe vremea când era vicepreședinte al AEP, în schimbul derulării unui contract.

Tot atunci Pătru ar fi primit un autoturism Land Rover de 15.000 de euro de la reprezentanții Siveco, dar pe parcursul cercetării judecătorești ea a susținut – iar judecătorii au crezut-o – că bolidul de lux era un cadou de la Mihai Cernăianu, un bărbat care se îndrăgostise de ea.

În al doilea dosar, Ana Maria Pătru a fost trimisă în judecată pentru trafic de influență în legătură cu pretinderea sumei de 1 milion de euro de la reprezentanții Siveco.

De data aceasta faptele ar fi fost comise în calitate de președinte al AEP, iar procurorii susțin că, în schimbul banilor, Ana Maria Pătru ar fi lăsat să se înțeleagă că va interveni pe lângă Consiliul Concurenței în favoarea Siveco.

În acest din urmă proces a fost citată martora Petronela Gogoșoiu pentru a vorbi despre relația dintre Irina Socol și Ana Maria Pătru.

Relația dintre șefa Siveco și președinta AEP

Martora a relatat că ține și acum legătura cu Irina Socol, care nu mai lucrează la Siveco, dar oferă consultanță acolo.

După ce a ieșit din pușcărie, Irina Socol lucrează la o firmă de consultanță al cărei patron este partenerul său de viață, Alexandru Rădășanu.

Nici Siveco nu mai e ce a fost: firma se numește acum Simavi, dar tot o ține aproape pe Irina Socol.

Pe aceasta din urmă martora a relatat că o cunoaște de dinainte de 1989, de pe vremea când erau colege la un institut de cercetări.

„Eu pot să spun că nutresc sentimente de prietenie față de ea, invers nu știu… A fost șefa mea, era patroana mea. Nu ne vizităm reciproc. Eu mi-am îndeplinit doar obligațiile de serviciu”, a relatat martora.

Pe Ana Maria Pătru martora a cunoscut-o prin intermediul șefei sale, în 2009.

Bomboane și flori comandate cu o seară înainte pentru șefa AEP

„Doamna Socol mi-a cerut să o însoțesc la o întâlnire cu doamna Pătru la Eurohotel. Cu acea ocazie mi-a fost prezentată inculpata, iar martora Socol m-a rugat să o ajut să cumpere o casă, ceea ce am și făcut. (…) Niciodată nu am mers la locuința inculpatei însoțită de doamna Socol. O singură dată m-am întâlnit cu Socol, eu intram și ea ieșea. Adresa era strada Zăgazului. Aveam indicii că martora Socol se întâlnea cu inculpata la domiciliul acesteia din urmă, întrucât cu ocazia vizitelor îi ducea flori sau bomboane și îmi solicita să le cumpăr. De cele mai multe ori trimiteam șoferul la florăria din piața Amzei, care ridica florile comandate cu o seară înainte. După aceea, șoferul mergea cu martora Socol la inculpată. Se mai întâmpla ca dimineața să văd mașina doamnei Socol la domiciliul inculpatei, întrucât locuință acesteia era în drumul meu către serviciu”, a declarat martora.

Procurorul de ședință al DNA a întrebat-o pe Petronela Gogoșoiu dacă cele două – Socol și Pătru – s-au întâlnit și la domiciliul martorei.

„De două-trei ori inculpata s-a întâlnit cu martora Socol la domiciliul meu, seara. Am fost șocată de aceasta. Eu nu am asistat la discuții. Mergeam fie în bucătărie, fie în camera mamei mele. La plecare, o conduceam pe doamna Pătru acasă. Am rugat-o pe martora Socol să nu mai existe astfel de întâlniri la domiciliul meu întrucât mama este bolnavă și nu mă simțeam confortabil în această situație”, a mai declarat Petronela Gogoșoiu.

Ce cadouri de lux obișnuia să cumpere patroana Siveco și cui îi erau destinate

Aceasta era angajata Irinei Socol pe care șefa Siveco o trimitea „la cumpărături”, pentru cadouri. Iată cum a decurs dialogul în sala de judecată:

Judecător: S-a vorbit în rechizitoriu despre o geantă, cum e cu geanta?

Martora: La Ploiești mi s-a cerut de către procuror să identific o geantă din mai multe fotografii cu genți. Mie îmi era greu să identific o geantă, deoarece eu am cumpărat de-a lungul timpului mai multe genți pentru colegi, pentru acționari și nu le pot identifica pe toate!

Judecător: De ce îi interesa pe ei să identificați o geantă?

Martora: Era o geantă Montblanc. Mi s-a arătat o fotografie cu o persoană și o geantă.

Judecător: De ce voiau să identificați o geantă?

Martora: Nu știu. Nu eram singura persoană care cumpăra genți, cumpărau și colegii Chirițoiu și Ciucă.

Judecător: V-a spus cineva de ce voia să identificați acea geantă?

Martora: Precizez că procurorul nu mi-a adus la cunoștință de ce trebuia să identific acea geantă.

Judecător: Pe asta cu geanta, ziceți că nu știți. Dar cu stiloul?

Martora: De geantă îmi amintesc cu siguranță, de stilou nu îmi amintesc.

Judecător: Ați fost întrebată la urmărire de ce ați refăcut traseul până la magazinul Cellini înainte de declarația de la DNA.

Martora: În legătură cu declarația din data de 14.11.2017 precizez că motivul pentru care am refăcut traseul până la magazinul Celinni din Mall Băneasa a fost că, după ce am fost sunați sau citați pentru a ne prezența la DNA Ploiești, eu și colegul meu, martorul Ciucă, ne-am gândit ce am fi putut omite în declarațiile anterioare. Mi-am dat seama că ar fi vorba despre ceasuri, mai ales că nu era o achiziție obișnuită, datorită valorii. Am fost însoțită la momentul respectiv de martorul Ciucă și de șoferul Dicu.

Avocat: A întocmit o notă către DNA. Cum ați ajuns în calitate de martoră să faceți note?

Judecător: Ați făcut vreo notă?

Martora: Cred că toate erau note.

Judecător: Ce scriați în ele?

Martora: Cum a fost cu achiziția casei, ce am zis și aici.

Judecător: Pe lângă declarații ați făcut din proprie inițiativă note?

Martora: Poate am făcut completări. Mi s-a spus că pot să fac completări.

Avocat: Păi, ați spus că nu ați dat din proprie inițiativă.

Martora: S-ar putea să fi făcut o notă și să o trimit prin curier acolo. În cursul urmăririi penale am dat declarații la Parchet și cred că o dată domnul Florin Ilia, director general, mi-a solicitat să fac o notă care să cuprindă precizări privitoare la achiziția de ceasuri, de mașini și ceva legat de Consiliul Concurenței. Acesta m-a întrebat ce mai știu în legătură cu anumite împrejurări punctuale și este posibil da nu fi precizat în declarații. Cred că era vorba mai mult despre Consiliul Concurenței. În afară de această situație nu am mai întocmit nicio altă notă și în orice caz nu la inițiativa mea.

Acuzațiile DNA pentru Ana Maria Pătru în al doilea dosar al DNA

Pe data de 27 septembrie 2017, procurorii DNA au trimis-o în judecată pe Ana Maria Pătru pentru infracțiuni de trafic de influență, spălare de bani și inducerea în eroare a organelor judiciare, fapte comise în 2013, când era șefa AEP.

„În perioada aprilie-mai 2013, inculpata Pătru Ana Maria a pretins de la reprezentanții unei firme de software suma de 1 milion de euro, lăsând să se creadă că are influență asupra directorului unei instituții publice cu atribuții de control și a promis că-l va determina să soluționeze în mod favorabil o investigație care privea firma de de software. În același context, inculpata a primit, în trei tranșe, în perioada iulie 2013 - martie 2014, suma totală de 600.000 euro (în cursul lunii iulie 2013 – suma de 400.000 euro, sumă remisă și primită într-o servietă marca Montblanc împreună cu un instrument de scris aceeași marcă; sfârșitul lunii noiembrie 2013 – suma de 100.000 euro și în cursul lunii martie 2014 – suma de 100.000 euro)”, rețin procurorii DNA.

Potrivit sursei citate, Ana Maria Pătru ar fi disimulat cei 600.000 de euro în perioada 26 iulie 2013 – 02 noiembrie 2016 prin:

„Achiziționarea, pe numele unei rude, a unui teren în suprafață de 1.000 m2 situat pe raza orașului Voluntari, județul Ilfov, în valoare de 130.000 euro,

Achiziționarea, pe numele unei alte rude, a unui apartament situat în municipiul Constanța, județul Constanța, cu suma de 80.000 euro (din care 75.000 euro au fost achitați, în numerar, cu titlu de avans, diferența de preț în sumă de 5.000 euro fiind achitată prin virament bancar),

Efectuarea unor investiții, în perioada 2014-2016, în sumă totală de 437.314,13 euro, constând în edificarea pe terenul situat în orașul Voluntari, județul Ilfov, menționat mai sus, a unui imobil - casă de locuit, (inclusiv dotarea și amenajarea acestuia) precum și dotarea și amenajarea apartamentului situat în mun. Constanța, amintit anterior”.

În plus, Ana Maria Pătru este acuzată că a formulat un denunț mincinos, fapt pe care aceasta l-a și recunoscut.

„La data de 05 decembrie 2016, inculpata Pătru Ana Maria a formulat și înregistrat la Direcția Națională Anticorupție un denunț privind existența unei infracțiuni de trafic de influență, pretins comisă de directorul instituției publice la care am făcut referire mai sus, cunoscând că acesta este nereal. Cu ocazia audierii în calitate de inculpat, Pătru Ana Maria a recunoscut că denunțul – obiect al infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, reținută în sarcina sa, este mincinos”, mai arată procurorii.

