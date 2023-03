Fosta șefă a Autorității Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, va fi audiată la Tribunalul București vineri, 31 martie, ora 12.00, la Tribunalul București, acolo unde este judecată pentru trafic de influență în legătură cu rezolvarea problemelor firmei Siveco, patronată de Irina Socol, căreia i-ar fi pretins suma de 1 milion de euro, din care procurorii DNA spun că ar fi primit 600.000, în 3 tranșe. După audierea Anei Maria Pătru, instanța ar putea închide cercetarea judecătorească, acordând avocaților și procurorului cuvântul pe fond.

Denunțătoarea Anei Maria Pătru din acest dosar este chiar Irina Socol, care tocmai a fost reabilitată de instanță, pe 19.12.2022, după o condamnare definitivă de 2 ani și 6 luni cu suspendare (3 ani și 6 luni cu executare la fond), pentru evaziune prin tranzacții fictive cu un prejudiciu de 3 milioane de euro. Irina Socol este supranumită „regina softurilor” după ce firma ei, Siveco, a avut mai multe contracte cu statul.

În primul dosar, Ana Maria Pătru a fost achitată definitiv pe 7 octombrie 2020. Era acuzată că ar fi luat 210.000 euro de la patroana Siveco Irina Socol, în 2009, pe vremea când era vicepreședinte al AEP, în schimbul derulării unui contract. Tot atunci Pătru ar fi primit un autoturism Land Rover de 15.000 de euro de la reprezentanții Siveco, dar pe parcursul cercetării judecătorești ea a susținut – iar judecătorii au crezut-o – că bolidul de lux era un cadou de la Mihai Cernăianu, un bărbat care se îndrăgostise de ea.

În al doilea dosar, Ana Maria Pătru a fost trimisă în judecată pentru trafic de influență în legătură cu pretinderea sumei de 1 milion de euro de la reprezentanții Siveco. De data aceasta, faptele ar fi fost comise de Pătru în 2013, în calitate de președinte al AEP, iar procurorii susțin că, în schimbul banilor, aceasta ar fi lăsat să se înțeleagă că va interveni pe lângă Consiliul Concurenței în favoarea Siveco.

Irina Socol și „circuitul banilor” între „greii” din politică

Irina Socol a relatat la termenul din 04.09.2022 despre cum a purtat tehnică de înregistrare de la DNA în întâlnirile pe care le-a avut cu Ana Maria Pătru, fiind vehiculate „nume grele” din politică.

50 de denunțuri ar fi făcut patroana Siveco la DNA, spuneau avocații în sala de judecată.

Irina Socol: Nu am avut discuții cu cei de la DNA cu privire la conținutul înregistrărilor. Nu îmi aduc aminte ca procurorii de la DNA să îmi fi comunicat că sunt interesați ca doamna Pătru să denunțe anumite personalități politice. Nu eram în relații de prietenie, nici de dușmănie cu Sebastian Ghiță sau Vasile Blaga la nivelul anului 2016. Cu domnul Blaga aveam o relație bazată pe respect, iar cu domnul Ghiță o relație de business. Doamna Udrea era o cunoștință. Domnul avocat folosește cuvântul prietenie într-un sens foarte larg.

Avocat: Cine a decis să îi denunțe pe Blaga, Ghiță și Udrea? A fost inițiativa ei sau a procurorilor? Să citim (n.r. - citește din interceptările de la dosar): „De cine sunt ei interesați? De Blaga, de doamna Udrea, care are 5 dosare”.

Irina Socol: În legătură cu discuția interceptată, nu am învățat-o pe doamna Pătru să mintă. În legătură cu Elena Udrea, da, m-am dus și i-am dat bani cu doamna Pătru. Nu am vorbit cu procurorii înainte, am presupus eu că aceștia sunt interesați de personale la care am făcut referire în discuție. Domnul Blaga a cerut 100.000 de lei pentru campanie. Cu domnul Ghiță… Erau interese ale doamnei Pătru!

Judecător: Ziceți că la Blaga și Udrea știați ca le-a dat bani. Dar pe Ghiță de ce l-ați băgat?

Irina Socol: Nu mai știu. Prin mențiunea „tu nu trebuie să le spui ce îmi spui mie acum” am vrut să îi transmit inculpatei Pătru că nu trebuie să se gândească la faptul că ar fi o trădătoare sau că nu ar trebui să facă denunțuri.

Acuzațiile DNA pentru Ana Maria Pătru în al doilea dosar

Pe data de 27 septembrie 2017, procurorii DNA au trimis-o în judecată pe Ana Maria Pătru pentru infracțiuni de trafic de influență, spălare de bani și inducerea în eroare a organelor judiciare, fapte comise în 2013, când era șefa AEP.

, inculpata Pătru Ana Maria a pretins de la reprezentanții unei firme de software suma de 1 milion de euro, lăsând să se creadă că are influență asupra directorului unei instituții publice cu atribuții de control și a promis că-l va determina să soluționeze în mod favorabil o investigație care privea firma de de software. În același context, inculpata a primit, în trei tranșe, în perioada iulie 2013 - martie 2014, suma totală de 600.000 euro (în cursul lunii iulie 2013 – suma de 400.000 euro, sumă remisă și primită într-o servietă marca Montblanc împreună cu un instrument de scris aceeași marcă; sfârșitul lunii noiembrie 2013 – suma de 100.000 euro și în cursul lunii martie 2014 – suma de 100.000 euro)”, rețin procurorii DNA.

Cum ar fi ascuns fosta șefă a AEP banii primiți de la patroana Siveco

Potrivit sursei citate, Ana Maria Pătru ar fi disimulat cei 600.000 de euro în perioada 26 iulie 2013 – 02 noiembrie 2016 prin:

„ Achiziționarea, pe numele unei rude , a unui teren în suprafață de 1.000 metri pătrați situat pe raza orașului Voluntari, județul Ilfov, în valoare de 130.000 euro,

, a unui teren în suprafață de 1.000 metri pătrați situat pe raza orașului Voluntari, județul Ilfov, în valoare de 130.000 euro, Achiziționarea, pe numele unei alte rude , a unui apartament situat în municipiul Constanța, județul Constanța, cu suma de 80.000 euro (din care 75.000 euro au fost achitați, în numerar, cu titlu de avans, diferența de preț în sumă de 5.000 euro fiind achitată prin virament bancar),

, a unui apartament situat în municipiul Constanța, județul Constanța, cu suma de 80.000 euro (din care 75.000 euro au fost achitați, în numerar, cu titlu de avans, diferența de preț în sumă de 5.000 euro fiind achitată prin virament bancar), Efectuarea unor investiții, în perioada 2014-2016, în sumă totală de 437.314,13 euro, constând în edificarea pe terenul situat în orașul Voluntari, județul Ilfov, menționat mai sus, a unui imobil - casă de locuit, (inclusiv dotarea și amenajarea acestuia) precum și dotarea și amenajarea apartamentului situat în mun. Constanța, amintit anterior”.

În plus, Ana Maria Pătru este acuzată că a formulat un denunț mincinos, fapt pe care aceasta l-a și recunoscut.

„La data de 05 decembrie 2016, inculpata Pătru Ana Maria a formulat și înregistrat la Direcția Națională Anticorupție un denunț privind existența unei infracțiuni de trafic de influență, pretins comisă de directorul instituției publice la care am făcut referire mai sus, cunoscând că acesta este nereal. Cu ocazia audierii în calitate de inculpat, Pătru Ana Maria a recunoscut că denunțul – obiect al infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, reținută în sarcina sa, este mincinos”, mai arată procurorii.

