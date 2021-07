Ana Maria Popescu, declarații tari la sosirea în România. Mesaj în direct către ministrul Sportului: "Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane"

Sportiva română a avut mesaje dure la ceremonia oficială de la Aeroportul Otopeni, arătându-se nemulțumită de atitudinea presei și a autorităților față de sportivii deplasați la Tokyo.Chiar dacă a fost așteptată cu flori la aeroport de ministrul Tineretului si Sporturilor Eduard Novak , scrimera română nu s-a sfiit să îl atace în direct.Cei doi s-au duelat de la distanță după medalia de argint câștigată de Ana Maria Popescu, scrimera fiind de părere că sportul românesc este subfinanțat.„Înainte de toate, mulțumim pentru frumoasa primire. Mă bucur să vă văd pe toți aici, este foarte important pentru noi, pentru sport în general. Măcar la Jocurile Olimpice să ne întâlnim și să ne vedem. Mă bucur că după 13 ani am văzut mai puține titluri cu «Brânză a pierdut aurul», dar încă mai sunt. Mă bucur că o parte dintre voi ați înțeles mesajul că un loc la Jocurile Olimpice se câștigă, oricum ar fi el. Simplul fapt că te-ai calificat acolo este un loc câștigat”, a spus sportiva, la venirea în țară."Mă bucur și mi-aș dori ca de acum înainte asta să vorbim despre sportivii români, indiferent că sunt la fotbal și sunt cei din echipa a doua probabil, indiferent că sunt la alt sport, să știți că toți colegii mei de acolo muncesc foarte mult. Am citit toate comentariile și toate declarațiile din ultimele zile. Am rămas cu același gust de la Rio, din 2016, înainte să luăm aurul. Nu e OK, oameni buni, pentru că indiferent dacă ne întoarce de acolo cu medalii sau fără, noi muncim la fel, și noi, dar și antrenorii noștri”.Am în spatele meu patru oameni, atât am avut. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, am avut sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alții. Îmi doresc foarte mult să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane (n.r., euro), dar nu-i problemă mai avem timp să mi-l dați și să facem o sală nouă pentru copiii aceia!”, a spus Anamaria Popescu la sosirea pe aeroport.