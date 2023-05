Anunțul făcut de Ana Maria Prodan. Ce fel de bărbat caută la 50 de ani

Anamaria Prodan (50 de ani) a trăit o scurtă poveste de dragoste cu Flavius Nedelea (42 de ani), prima relație de dragoste asumată după despărțirea scandaloasă de Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au fost căsătoriți 15 ani, iar la jumătatea lunii iulie 2021 antrenorul a recunoscut că intenționează să divorțeze.

Ulterior, în noiembrie 2021, antrenorul a depus actele de divorț, iar procesul încă nu a fost finalizat.

După relația destrămată cu Flavius Nedelea, Ana Maria Prodan a declarat pentru Playtech.ro: "Eu caut acel bărbat care îmi seamănă. Când îl voi găsi, mă voi opri, ne vom privi și apoi dacă voi înțelege că e la fel ca mine, îl voi lua de bărbat în secunda doi! Toată viața am gândit și am făcut cum am crezut că e mai bine pentru mine. Nu am motive să mă schimb și nici să închid ușa mesagerului dragostei"