Ana Maria Prodan iubește din nou: "Nu fac copii cu toți care trec pe la toate!"

Ana Maria Prodan se consideră o femeie liberă, care își vede de viața ei, după despărțirea de Laurențiu Reghecampf, alături de care a stat 13 ani.

Prodanca a mărturisit că „la aproape 50 de ani și 1,70 metri înălțime am 60 de kilograme”. Secretul siluetei sale? „Merg la sală, la masaj, încerc să pun «frână» la dulciuri, care îmi plac la nebunie, și mănânc sănătos. Am grijă de mine, căci împlinesc 50 de ani și vârsta nu iartă. Vine din genă totul. Bunica și mama mea arătau superb după 60 de ani. Eu sunt ok la 50, iar la 60 o să arăt superb! La 70 minunat și la 80 fabulos”, a mărturisit pentru Click!, Anamaria.

„Trăiesc, iubesc, mănânc, stau lângă copiii mei minunați și mă bucur de tot ce îmi oferă Dumnezeu. Îi mulțumesc că m-a scos din minciună și nenorociri. Azi simt că trăiesc și fiecare secundă a vieții mele o dedic copiilor mei și o trăiesc ca și când este ultima”, a mai spus ea.

Cât privește viața sentimentală, Prodanca e fermă.„Eu sunt Anamaria Prodan. Nu mă afișez măritată cu nimeni, nu fac copii cu toți care trec pe la toate! Eu am fost educată să fiu mândră și unică. Cine a stat pe lângă mine a văzut. A ajuns mare.

Cine a alunecat a ajuns rău. Dar lăsăm timpul să decidă, căci am explicat tuturor. Lupul își schimbă părul, dar năravul... niciodată! Copiii mei sunt și ei unici și mândri. Exact ca familia din care provin!”, a declarat ea.

