Parastas cu icre negre și rodii. Cum a pomenit-o Ana Maria Prodan pe mama ei Ionela

Pe 7 ianuarie, de Sf. Ioan, Anamaria Prodan i-a făcut parastas mamei sale, Ionela Prodan, decedată în 2018.

Impresara a mers la cimitir, unde a împărțit pachete, care au fost făcute cu produse alese după preferințele regretatei cântărețe de muzică populară.

În pachetele oferite s-au regăsit icrele negre și rodiile. „Mamei mele îi plăceau foarte tare icrele negre. Am pus în pachete exact ce mânca ea. Nu am făcut din asta o știre. Nu m-a interesat ce comentează lumea. Am împărțit tuturor ceea ce iubea ea. Atât și nimic mai mult. Pentru mama mea și în amintirea ei nimic nu este prea mult sau prea scump”, a declarat ea pentru Antena 1.

Ionela Prodan a încetat din viață pe 16 aprilie 2018, după ce a pierdut lupta cu un cancer pancreatic. Ea avea 70 de ani la vremea respectivă.

