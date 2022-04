Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecampf au avut prima întâlnire la tribunalul din Buftea, în vederea divorțului.

Prodanca a dezvăluit că antrenorul Craiovei nu vrea să divorțeze la notar, spunând și motivul pentru care nu e de acord cu asta.

„Astăzi am cerut cumva să găsim o variantă să divorțăm la notar, că ne dorim să închidem circul ăsta. Avocatul ia banii, avocatul vrea procese multe, e normal, el nu se pricepe deloc.

Partajul trebuie făcut, dar el nu vrea să meargă la notar, că știe că vine partajul. Acolo trebuie să vorbești, dar cum el nu are nimic, e greu să-l facem la notar. El nu prea mai are nimic. Nu prea mai are avere, pentru că a cam împrăștiat-o”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit libertatea.ro.

Cei doi sunt separați de aproape un an, iar Reghe urmează să devină tată în scurt timp, cu noua sa iubită, Corina Caciuc.

