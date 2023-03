Momentul în care Ana Morodan a fost oprită în trafic. Ce mesaj le-a transmis copiilor și tinerilor care o urmăresc VIDEO

Ana Morodan a fost reţinută de poliţişti pentru 24 de ore după ce nu a oprit la semnalele acestora, a lovit două maşini şi a refuzat să fie testată pentru depistarea alcoolului şi a substanţelor psihoactive. Ulterior, ea a fost plasată sub control judiciar.

Poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere au efectuat marţi, 28 martie, semnal regulamentar de oprire unui autovehicul, însă Ana Morodan, aflată la volan, nu s-a conformat, ci şi-a continuat deplasarea, moment în care a intrat în coliziune cu două autovehicule. În urma accidentului de circulaţie au fost înregistrate doar pagube materiale.

Morodan a refuzat să fie testată pentru substanţe psihoactive şi alcool, refuz pe care l-a exprimat şi când a fost dusă la INML în vederea prelevării de mostre biologice.

Influenceriţa cu jumătate de milion de urmăritori a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile și este cercetată în trei dosare penale.

Ea le-a spus jurnaliștilor că ia somnifere pentru care are o rețetă de la medic și că nu consumă substanțe interzise.

„Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii! N-am consumat droguri. Iau medicamente, se numesc somnifere, sunt pe reţetă”, le-a spus ea jurnaliștilor, negând că obișnuiește să combine medicamentele cu alcool.

Momentul în care a fost oprită de poliție a fost surprins într-o filmare și publicat pe TikTok.

Ana Modoran le-a transmis un mesaj urmăritorilor săi de pe Instagram în care le recomandă să nu facă la fel ca ea.

"Am o rețetă de la medic"

În fața judecătorilor, ea a recunoscut că a condus fără permis, dar a precizat că nu a consumat și nu consumă niciodată droguri. „Într-adevăr, am făcut o greşeală şi am condus fără carnet. Eu nu am consumat şi nu folosesc niciodată droguri. Am o reţetă de la medic, care conţine benzotamină", a spus Ana Morodan. Întrebată de ce nu a tras pe dreapta la semnalele polițiștilor, Morodan a spus că nu a primit semnale.