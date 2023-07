Contesa Digitală s-a internat de bună voie la Psihiatrie: "Prima oară am început să plâng"

Prinsă de poliție în timp ce circula fără permis și într-o stare confuză, Ana Morodan a luat decizia de a sta o perioadă în Spitalul de Psihiatrie din Alba Iulia.

Ana Morodan a stat sub supravegherea Laurei Cătană în acest centru pentru 10 zile. Ea și-a propus să vină "ca în vacanță", o dată la trei luni și jumătate, la clinica de psihiatrie.

"În România este o stigmă față de aceste spitale de psihiatrie, că cine vine este nebun. M-au emoționat foarte mult, atât Laura Cătană cât și personalul, și vă zic sincer eu nu mă relaxez Eu mi-am propus să vin măcar o dată la trei luni jumătate să mă duc într-un centru din ăsta de retreat", a spus Ana Morodan, cea poreclită Contesa Digitală.

"Venirea Anei a fost ca o gură de aer. Ana a savurat momentul de liniște din clinica noastră, s-a rupt de problemele de acasă, de tot ce a însemna ultima perioadă a vieții ei. A stat în natură, a citit. Trebuie să învățăm să ne ascultăm organismul, ceea ce Ana a făcut", a spus Laura Cătană.

"M-am gândit să fac ca un jurnal pe telefon, dar prima oară când i-am dat REC am început să plâng. Îmi doream să trec oamenii prin toată experiența unui astfel de centru, dar îmi era greu mie, eram obosit efectiv de viață, de telefon, de cameră și nu am mai făcut asta.

Zilele au fost de o monotonie plăcută, am stat în natură, am făcut drumeții, am citit 11 cărți, m-am uitat la filmele care îmi plăceau și a fost supersimpatic.

Mi-a plăcut liniștea de acolo și am avut norocul să am o cameră cu o panoramă superbă și mi-a plăcut bunătatea oamenilor", a povestit Ana Morodan la revenirea la Antena Stars.

