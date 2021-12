Din vacanță, pe masa de operație! Crăciun de coșmar pentru Ana Porgras, campioana mondială la bârnă din 2010. Dezvăluirile fostei gimnaste

Fosta gimnastă Ana Porgras (28 de ani), campioană mondială la bârnă în 2010, a trezut prin momente dificile exact în prima zi de Crăzciun, fiind nevoită să se interneze în spital pentru o afecțiune survenită pe neașteptate.

„Vă pupicesc. Deci am două zile de când sunt la spital și n-am mâncat nimic, mor de foame, nu mai pot...Nu am mâncat pentru că nu am voie (explicație pentru hateri) nu pentru că nu îmi dau oamenii”, a precizat inițial Ana Porgras, fără să precizeze problema medicală care a supărat-o.

”În sfârșit am ieșit din spital. Am stat câteva zile și toată lumea m-a întrebat ce-am pățit. Din păcate, pe data de 25 a intervenit o problemă, a trebui să mă operez de urgență. Nu vreau să dau detalii despre eveniment.

Eram la Sinaia, în vacanță, de Crăciun, și a trebuit să mă transfer la Ploiești. Vreau să le mulțumesc doctorilor de la maternitatea din Ploiești. Se vede că sunt mai bine, zâmbesc”, a precizat Ana Porgras, prin intermediul unei alte postări pe contul de Instagram.

Ana Porgras este una dintre ultimele mari campioane ale gimnasticii românești, ea cucerind titlul mondial la bârnă în 2010.

