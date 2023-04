O româncă joacă în serialul momentului difuzat în America

Actriţa Ana Ularu joacă alături de Toni Collette („The Sixth Sense”, „Little Miss Sunshine”), John Leguizamo („Moulin Rouge”, „Romeo + Juliet”), Auli’I Cravalho („Vaiana”, ”Moana/Ralph rupe netu”) şi Josh Charles („The Good Wife/Soţia perfectă”) în serialul „The Power/Puterea”, difuzat de Amazon Prime.

„The Power este cu adevărat o serie revoluţionară de poveşti despre curaj, autodescoperire, depăşirea limitelor şi deturnarea ordinii”, spune Ana.

Seria „The Power” este pe locul I în topul producţiilor Amazon Prime în acest moment, poziţie pe care o deţine de două săptămâni, de la lansare. „The Power” este urmat de „The Lord of the Rings: the Rings of Power” şi de „Star Trek: Picard”.

Bazat pe bestseller-ul omonim New York Times, „The Power” este lumea în care trăim noi acum, dar cu un twist - dintr-o dată, adolescentele de pretutindeni dezvoltă o abilitate nouă, pe cât de misterioasă, pe atât de puternică: ele au capacitatea de a transmite energie prin intermediul mâinilor atunci când vor, iar dacă este nevoie, pot chiar electrocuta după propria voinţă. Fenomenul se răspândeşte în toată lumea, dar doar în rândul tinerelor, şi va duce, inevitabil, la o răsturnare la scară globală a balanţei puterii în lumea în care cu toţii trăim...

The Power este un thriller sci-fi şi îi are în rolurile principale pe Toni Collette (nominalizată la Oscar pentru Al şaselea simţ) şi pe John Leguizamo (Moulin Rouge, Carlito, câştigător al unui premiu Primetime Emmy).

Dincolo de orizontul noii ordini globale avansate de această poveste, serialul creat de Naomi Alderman, Sarah Quintrell, Claire Wilson şi Raelle Tucker formulează, în esenţa sa, o serie de interogaţii importante privitoare la politicile americane recente şi la modul direct şi grav în care acestea afectează femeile, în special pe cele tinere.

Producţia preia, de altfel, din bestsellerul omonim al scriitoarei britanice Naomi Alderman, metafora puterii conferite de electricitate, pentru a vorbi despre abuzurile la care au fost supuse femeile din timpuri ancestrale şi, mai ales, despre dreptul şi oportunitatea lor de a riposta, fără a scăpa din vedere impulsurile distructive şi slăbiciunile pe care noua putere le poate stimula.

Lansat de platforma Amazon Prime pe 31 martie, The Power ne-a introdus deja, timp de două săptămâni, în universul insolit al poveştii. După ce, în primele episoade, am cunoscut-o pe primăriţa Margot Cleary-Lopez (Toni Collette), depăşită de turnura spectaculoasă a evenimentelor cauzate de această nouă putere feminină globală şi îngrijorată pentru propria fiică, afectată de fenomen, Jos Cleary-Lopez (Auli'i Cravalho), după ce i-am văzut pe rebela Allie (Halle Bush) eliberându-se de înspăimântătorii săi părinţi adoptivi şi pe entuziastul jurnalist nigerian Tunde (Toheeb Jimoh) urmându-şi vocaţia, după ce am empatizat cu furia lui Roxy (Ria Zmitrowicz) împotriva infamei sale familii (o izbucnire care ne aminteşte inclusiv de clasicul Carrie), povestea ne conduce în Europa de Est, pentru a afla destinul uimitor al Zoiei, personajul interpretat de Ana Ularu.

Plecată din aceeaşi familie cu Tatiana (Zrinka Cvitešić), o fostă gimnastă promiţătoare, căsătorită acum cu un tiran (Alexandru Bindea), Zoia are un destin aparte. Supusă unor şocuri care ar putea destabiliza pe oricine, ea are însă o ingenuitate salvatoare şi o capacitate uimitoare de a se recupera, renăscând după fiecare înfrângere. Animată de noua Putere şi de o inteligenţă mult peste medie, Zoia va găsi în interiorul său resursele pentru a-şi călăuzi spre libertate şi vindecare surorile a căror soartă este marcată, asemenea ei, de multă durere.

„Personajul meu e un fel de bombă cu ceas, este reprezentanta unei justiţii neiertătoare, este un om care a supravieţuit abuzului şi s-a reconstruit spectaculos”, spune Ana despre Zoia.

Fidel romanului care l-a inspirat, serialul „The Power” înglobează ingenios multitudinea acestuia de situaţii şi personaje, însă tocmai asemenea densitate aparte solicită participarea şi imaginaţia privitorului mai mult decât o fac producţiile de televiziune obişnuite. Acordaţi-i credit şi veţi descoperi o producţie provocatoare, cu o estetică modernă şi o distribuţie sclipitoare, constituindu-se într-un tot atât de intens, încât deseori dă impresia că sare din pagină, dar care se dovedeşte extrem de ofertant prin insolitul său.

Debutând la vârsta de 9 ani în producţiile franceze Meurtres par procuration şi Passion Mortelle, Ana Ularu a interpretat până acum roluri în peste 50 de filme, scurtmetraje sau producţii de televiziune, atât proiecte europene, cât şi americane. Viaţa ei este împărţită între Bucureşti, Berlin şi Los Angeles, ea vorbind fluent limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană, alături de limba maternă.

În cinema, rolul principal din Siberia, alături de Keanu Reeves, a fost precedat de un rol-cheie în Inferno, al treilea film din franciza „The DaVinci Code/Codul lui DaVinci”, alături de Tom Hanks, regizat de câştigătorul Oscarului, Ron Howard. Cariera sa internaţională a început odată cu „Serena”, alături de Bradley Cooper şi Jennifer Lawrence, în regia câştigătoarei Premiului Oscar, Susanne Bier. Totodată, Ana Ularu a avut un guest role în „Youth Without Youth/Tinereţe fără tinereţe”, filmul lui Francis Ford Coppola, după nuvela omonimă a lui Mircea Eliade.

A primit trofeul Boccalino - Premiul criticii elveţiene pentru cea mai bună actriţă, la Locarno, Cea mai bună performanţă feminină la festivalurile de la Salonic şi Novi Sad, un Premiu Gopo şi o menţiune specială la Varşovia, pentru rolul din Periferic şi este unul dintre cei zece tineri actori europeni selecţionaţi în prestigiosul program Shooting Stars, la Berlinale 2012.

Colaborarea recentă cu marile companii internaţionale de streaming video include, alături de „The Power” (Amazon Prime), seria Spy/Master (HBO Max), ce va fi lansată internaţional în mai, anul acesta. „Emerald City” (NBC), inspirată de povestea „Vrăjitorul din Oz”, în care Ana Ularu este WickedWitch of the West, rămâne una dintre producţiile de referinţă din filmografia sa. I-au urmat seriile „Tribes of Europa” (Netflix) şi „Alex Rider” (Sony International), Jack Ryan (Amazon Prime Video) - nominalizată la două Primetime Emmy Awards, precedate de „Familia Borgia” (HBO, cu Jeremy Irons). Curând va avea premiera „Palomino” (Netflix).

În România, a colaborat cu regizorii Cristian Mungiu („Turkey Girl”), Radu Muntean („Hârtia va fi albastră”), Bogdan George Apetri („Periferic”), Călin Peter Netzer („Maria”), Stere Gulea („Sunt o babă comunistă”), Anca Damian („O vară foarte instabilă”), Andrei Creţulescu („Charleston”), sau Radu Gaciu (scurtmetrajul de animaţie „Death and the Knight”), unul dintre primele sale roluri principale fiind în „Italiencele” (2004, r: Napoleon Helmis). Thrillerul noir „The Marker” (r: Justin Edgar), „Muse” (r: Jaume Bala-gueró), „Chosen” (r: Jasmin Dizdar) şi SF-ului „Index Zero” (r: Lorenzo Sportiello) fac parte, de asemenea, din filmografia Anei Ularu.

În teatru, joacă în prezent în „O intervenţie” şi „Constelaţii” (Teatrul Act), roluri pentru care a primit, respectiv a fost nominalizată la Premiul UNITER pentru cea mai bună actriţă, alături de premii în alte festivaluri. Pe scenă, primul rol a fost Lolita, alături de Ştefan Iordache, în regia Cătălinei Buzoianu. Din proiectele de televiziune ale Anei Ularu amintim „Cu un pas înainte” (PRO TV).