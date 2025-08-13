Ana Ularu, detalii inedite despre soțul ei și viața lor împreună: „Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante”

Ana Ularu, în vârstă de 40 de ani, trăiește o frumoasă poveste de familie alături de actorul german Marc Rissmann. Cei doi locuiesc în mare parte la Berlin, orașul natal al fiicei lor, Ezra, despre care Ana a vorbit public pentru prima dată acum doi ani. Recent, actrița a oferit un interviu în care a dezvăluit cât de mult o răsfață partenerul ei și cum își petrec timpul împreună.

Relația lor a început într-un muzeu, iar căsătoria și nașterea fiicei au fost două evenimente cu care a vrut să fie discretă. Ana vorbește despre conexiunea profundă pe care o au și despre felul în care își susțin reciproc carierele și pasiunile.

„Ne sfătuim și construim împreună rolurile. Vedem mereu semne pentru celălalt în lume, ne vin idei, împărtășim cu mega entuziasm revelațiile. E tare plăcut să faci un personaj împreună. Critici nu suntem. Suntem sprijin și majoretă pentru celălalt. Facem sport împreună. Ne plimbăm muuult, zeci de kilometri, vorbind. Ne petrecem timp și ne jucăm enorm cu Ezra. Scriem împreună. Facem muzică. Vedem filme. Medităm împreună. Suntem, pur și simplu. Fiecare zi e o declarație. Prin prezență, prin acceptare, prin îmbrățișarea a tot ce suntem. Prin gesturi mici de grijă și tandrețe. Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante, idealizări ale romantismului, ci dragostea dăruită zilnic, alegerea celuilalt în totalitatea lui”, a mărturisit Ana Ularu pentru VIVA!

Cei doi lucrează împreună

Cuplul a lucrat împreună de mai multe ori pe platourile de filmare, consolidându-și legătura profesională și personală.

„Am jucat împreună de multe ori și ne place la nebunie. În Spy/Master, în Subteran. Am fost amândoi în Andor, dar episoade diferite. Și cel mai frumos, am jucat împreună în For the Love of a Woman, în regia lui Guido Chiesa, și am avut premiera internațională la Mediterrane Film Festival din Malta chiar anul ăsta, de ziua noastră – suntem născuți amândoi pe 26 iunie”, a spus actrița.

Ana și Marc fac naveta între București și Berlin, iar vedeta mărturisește că nu și-ar fi dorit niciodată să părăsească România complet.

„Sunt acasă în ambele orașe și mereu îmi e dor de unul când sunt în celălalt. Nu am vrut niciodată să părăsesc România în totalitate, câtă vreme țara mea rămâne un loc al democrației, care tinde spre evoluție, libertate și autoîmbunătățire. Mi-a fost teamă un pic, de curând, că ne vom pierde, dar, din fericire, nu s-a întâmplat. Vreau să văd întreaga lume și să mă întorc acasă, acum împărțită în două țări”, a mai adăugat Ana Ularu.

Actrița este recunoscută internațional, colaborând cu vedete precum Keanu Reeves, Tom Hanks, Bradley Cooper sau Jennifer Lawrence. În paralel, Ana va prezenta și reality-show-ul „Trădătorii!” la Pro TV: „Abia aștept să vadă cei de acasă emisiunea, pentru că sunt convinsă că vor trăi intens fiecare etapă a jocului”, a spus ea.

