Fiica Andreei Marin și băiatul lui Ștefan Bănică, apariție spectaculoasă la o gală prezentată chiar de vedeta tv FOTO

Radu Ștefan Bănică (21 ani), născut din relația lui Ștefan Bănică cu prima lui soție, Camelia Constantinescu, și Ana Violeta Bănică (16 ani), fiica pe care artistul o are cu Andreea Marin, cea de-a doua soție, au apărut la braț pe scenă la o gală din Capitală, care a fost prezentată chiar de vedeta tv.

„Aseară am sărbătorit 10 ani de Atipic Beauty, o gală extraordinară care luptă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, îmbinând ideea de voluntariat, modă și talentele oamenilor ce fac performață în diverse domenii. A fost o onoare să particip ca voluntar”, a scris fiica Andreei Marin în dreptul fotografiilor postate.

”Mă bucur să fiu aici, că pot fi parte din acest proiect. Sunt voluntar și pe lângă acest lucru, mai fac voluntariat în mai multe centre. De exemplu, fac voluntariat într-un centru de reabilitate pentru adolescenți. E o pasiunea de a mea și, sincer, mă bucur să văd atâția oameni care se adună pentru o cauză atât de nobilă.

Mama mi-a arătat centrul și am început să merg în fiecare săptămână. La început mi s-a părut un chin. După am realizat că nu-mi dădeam interesul, nu vorbeam cu oamenii de acolo. În momentul în care mi s-a deschis și le-am aflat poveștile, mi s-a schimbat viața. Am început să merg duminica la biserică”, a mai povestit Violeta pentru Antena Stars.