Turcia a inaugurat prima nava destinată aterizării dronelor de luptă. Construcția TCG Anadolu a durat 7 ani VIDEO

Turcia şi-a dezvăluit luni, 10 aprilie, prima navă portdronă - TCG Anadolu -, concepută în vederea decolării şi aterizării pe ea a dronelor de luptă, relatează AFP.

”Dronele turceşti (de tip) Bayraktar TB3 şi Kizilelma şi avionul uşor de luptă (de tip) Hürjet vor putea decola de pe navă”, şi-a exprimat satisfacţia preşedintele turc în exerciţiu Recep Tayyip Erdogan, care se află în campanie electorală, în vederea realegerii, în mai.

President Erdogan during delivery ceremony of Türkiye’s largest warship, the TCG Anadolu:

- We’ve built TCG Anadolu in 7 years, world’s first UCAV carrier

- It carries up to 30 wheeled vehicles on its lightweight deck

- A big step on the path of producing aircraft carriers pic.twitter.com/raqhpuHkPP