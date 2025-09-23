ANAF a descoperit o schemă de evaziune în domeniul ride-sharing, care a generat pagube de peste 266 de milioane de lei. Au fost decise noi obligații de raportare către Fisc

Inspectorii ANAF au descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), evaziune prin care bugetul de stat a fost deja prejudiciat cu peste 266 de milioane de lei.

Rezultatul acestei investigații a Fiscului este anunțat de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, printr-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 23 septembrie 2025.

"Inspectorii Antifraudă ANAF au anunțat recent descoperirea unei scheme complexe de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 mil. lei la bugetul de stat.

Cum funcționa această schemă? O firmă intermediară reținea 5–10% comision de la șoferi, pe care îi plătea la negru. Evitau astfel plata contribuțiilor de sănătate și asigurare socială pentru șoferi și a impozitelor.

Pentru aceste practici, ANAF a aplicat amenzi de 4,8 mil. lei, au fost deschise 90 de dosare penale, iar șoferii care nu emiteau bonuri fiscale au fost sancționați", precizează ministrul de Finanțe.

Potrivit ministrului, în vederea contracarării unor asemenea tipuri de fraude, ANAF a introdus un nou formular de raportare, pe care platformele de ride-sharing vor fi obligate să-l completeze.

"Pentru prevenirea situațiilor similare în viitor, am introdus declarația informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc. Acest instrument oferă control în timp real și permite intervenții rapide, pentru a preveni repetarea acestui tip de cazuri.

Este absolut esențial pentru administrația fiscală să prevină, nu doar să descopere și să penalizeze frauda. De aceea, mandatul ANAF rămâne unul ferm: să își facă din ce în ce mai bine treaba", subliniază ministrul de Finanțe.

