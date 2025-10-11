O decizie ANAF care a afectat sute de firme a fost blocată de Tribunalul București. „Această hotărâre protejează activitatea unei companii corecte"

Autor: Mihai Diac
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 11:05
598 citiri
O decizie ANAF care a afectat sute de firme a fost blocată de Tribunalul București. „Această hotărâre protejează activitatea unei companii corecte"
Mașină ANAF - Foto: Facebook/Agenția Națională de Administrare Fiscală

Compania de consultanță fiscală CC Tax Advisory a obținut o victorie împotriva deciziilor ANAF privind declararea inactivă a câtorva sute de firme.

ANAF declarase sute de firme ca fiind în inactivitate fiscală, pe motivul ”negăsirii acasă” la sediul social, informează Economica.net

Tribunalul București a decis însă să suspende executarea deciziei de declarare a inactivității fiscale pentru un client, până la pronunțarea instanței de fond.

„Această hotărâre protejează activitatea unei companii corecte împotriva efectelor unei decizii administrative abuzive cu impact devastator. Suspendarea executării deciziei ANAF înseamnă, practic, continuarea operațiunilor în condiții normale pentru firmă, până când instanța va analiza pe fond contestația depusă de noi. Am reușit să demonstrăm că dreptul la apărare și procedurile legale nu sunt opționale”, a declarat drd. Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory.

În baza deciziei pe care a emis-o Tribunalul București, firma își poate continua activitatea, evitând efecte precum blocarea tranzacțiilor, afectarea reputației și pierderea dreptului de deducere a TVA.

În perioada următoare, instanța va analiza temeinicia și legalitatea deciziei administrative a ANAF prin care declară contribuabilul inactiv.

La începutul lunii august 2025, CC Tax Advisory a atras atenția asupra unui val de decizii de declarare de inactivitate fiscală pentru sute, potențial mii de contribuabili, pe motiv că organele Anti-Fraudă nu au găsit, în cadrul controalelor desfășurate, reprezentanții firmelor la sediile sociale, fără ca firmele controlate să fi avut datorii către stat la momentul controlului.

ANAF pare că intră în sfârșit în reorganizare. Se vorbește chiar despre „redimensionare pe considerente de eficiență”, iar unele structuri din teritoriu vor pierde posturi
ANAF pare că intră în sfârșit în reorganizare. Se vorbește chiar despre „redimensionare pe considerente de eficiență”, iar unele structuri din teritoriu vor pierde posturi
Reorganizarea ANAF, aflată în prezent în pregătire de către noua conducere, va viza o redimensionare pe considerente de eficiență, urmând ca unele structuri din teritoriu, unde activitatea...
Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
OpenAI a scris din nou istorie. De data aceasta nu cu ChatGPT, ci cu Sora, aplicația care transformă textul în videoclipuri generate complet de inteligență artificială. Lansată recent, Sora...
#ANAF controale firme, #Tribunalul Bucuresti, #ANAF, #suspendare activitati firme, #firme inactivate , #firma
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Legionarii Antihristului". Semnele instalarii unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din Silicon Valley
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai putin de 1 an de la retragere

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  2. O decizie ANAF care a afectat sute de firme a fost blocată de Tribunalul București. „Această hotărâre protejează activitatea unei companii corecte"
  3. România, la un pas de ”junk”. Decizia agenției de evaluare S&P privind ratingul de credit al țării noastre
  4. Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
  5. Lucrătorii străini compensează deficitul de forță de muncă din România. Ce contribuții aduc la bugetul de stat
  6. Cum puteți deveni proprietar pe terenul de sub casă sau curtea imobilului. Explicațiile avocaților
  7. O femeie a fost surprinsă de jandarmi în timp ce ardea deșeuri pe câmp, în apropierea unei magistrale de gaz. A primit o amendă uriașă
  8. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beijingului
  10. Care sunt șansele ca un blackout să se întâmple cu adevărat în România. „Sunt fumigene; este un război invizibil între două autorități, Ministerul Energiei și ANRE”