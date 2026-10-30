ANAF a publicat ”lista neagră” a firmelor cu datorii la stat. De la ce sume sunt făcute publice restanțele

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 30 Octombrie 2026, ora 11:31
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ANAF a publicat ”lista neagră” a firmelor cu datorii la stat. De la ce sume sunt făcute publice restanțele
ANAF a publicat „lista rușinii”. FOTO Pixabay

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat lista firmelor cu obligații fiscale restante la sfârșitul trimestrului al treilea din 2026. Sunt vizate datoriile existente la 30 septembrie și neachitate până la publicare, iar pragurile de includere variază între 100.000 și 500.000 de lei, în funcție de categoria contribuabilului. ANAF a actualizat și „lista albă”, destinată persoanelor juridice care îndeplinesc condițiile privind declararea și plata la termen a obligațiilor fiscale.

Așa-numita „listă a rușinii” poate fi consultată pe site-ul ANAF, unde sunt publicate denumirea debitorului, codul de identificare fiscală și sumele restante. Evidența separă datoriile către bugetul de stat de cele către bugetele asigurărilor sociale, șomajului și sănătății și distinge între obligațiile principale și accesorii, precum și între sumele contestate și cele necontestate.

Potrivit precizărilor publicate de ANAF, pragul este de 500.000 de lei pentru marii contribuabili, de 250.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii și de 100.000 de lei pentru celelalte categorii de debitori persoane juridice. Restanțele sub aceste plafoane sunt excluse de la publicare, astfel că absența unei firme din această evidență poate însemna și că datoriile se situează sub limita aplicabilă. Sumele făcute publice sunt cele notificate debitorilor, existente la sfârșitul trimestrului și rămase neachitate până la publicare. Astfel, raportarea la trimestrul iulie–septembrie 2026 poate cuprinde și datorii acumulate anterior acestui interval. Procedura este reglementată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 558/2016, modificat și completat prin Ordinul nr. 509/2019, iar după achitarea integrală a obligațiilor fiscale datorate, organul fiscal central are la dispoziție 15 zile pentru a opera din oficiu eliminarea debitorului din listă, potrivit procedurii prezentate de publicație.

Separat, ANAF a afișat lista contribuabililor fără obligații restante la 30 septembrie 2026. Includerea presupune îndeplinirea cumulativă a condițiilor din Ordinul nr. 1.923/2022: depunerea declarațiilor fiscale datorate pentru perioada de prescripție, potrivit vectorului fiscal, achitarea la scadență a obligațiilor principale și accesorii din trimestrul raportat și lipsa restanțelor bugetare la data întocmirii listei.

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