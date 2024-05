Angajații ANAF ar putea fi obligați să plătească amenzi. Măsuri împotriva executării silite abuzive

Funcţionarii ANAF ar putea plăti amenzi usturătoare dacă nu vor respecta termenele pentru trimiterea comunicărilor către contribuabili, conform unei iniţiative legislative depusă de senatorul USR de Cluj, Cristian Bordei.

”Nerespectarea de către organele fiscale a obligaţiei de a organiza întâlnirea cu contribuabilul în vederea demarării procedurii de mediere va fi considerată drept contravenţie şi va fi pedepsită cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, amenda urmând să fie aplicată funcţionarilor ce aveau obligaţia de a îndeplini procedura”, a transmis, duminică, USR, într-un comunicat de presă.

Senatorul USR, Cristian Bordei, iniţiatorul proiectului, susţine că măsura propusă va avea ca efect responsabilizarea organelor fiscale, cu atât mai mult cu cât, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor lor, contribuabilii suferă consecinţe majore, precum executarea silită sau blocarea conturilor.

Măsuri pentru executarea abuzivă a contribuabililor

”Există foarte multe situaţii in care contribuabilii sunt executaţi abuziv de către organul fiscal, fără sa existe clarificarea obligaţiei fiscale înscrise în somaţie. In astfel de cazuri, contribuabilul are dreptul să solicite, conform legii, iniţierea procedurii de mediere, pe parcursul căreia executarea silită se suspendă, însă adesea ANAF ignoră pur şi simplu termenele legale prevăzute pentru această procedură. De cele mai multe ori, victimele acestei încălcări a legii de către organele fiscale/ANAF sunt, în majoritate, persoane cu venituri mici, vârstnici cu pensii infime, familii cu mai mulţi copii, familiile monoparentale, etc… categorii care nu îşi permit sa apeleze la consultanţă de specialitate sau la avocaţi”, a subliniat Cristian Bordei.

Potrivit legii, după depunerea procedurii de mediere, executarea silită încetează până la finalizarea medierii. Dar există cazuri în care ANAF nu răspunde în termen, nu răspunde luni de zile sau niciodată, drept pentru care executarea silită continuă, fără a da contribuabilului posibilitatea de a aduce clarificări.

Plătitorul de taxe are la dispoziţie 15 zile să iniţieze procedura de mediere, pentru a aduce clarificări. Procedura opreşte executarea silită. ANAF trebuie să răspundă la notificarea de mediere în maximum 10 zile şi să organizeze întâlnirea de mediere cu contribuabilul, procedură finalizată prin încheierea unui proces-verbal în care se consemnează soluţiile identificate. Ulterior, contribuabilul are 15 zile să plătească sumele datorate, iar dacă nu o face, ANAF continuă măsurile de executare silită.

Nu există sancțiuni pentru organul fiscal

”Desigur, nu există nicio explicație pentru faptul că încălcarea termenelor de către organele fiscale nu este sancționată şi nu există sancțiuni pentru organul fiscal care omite să-și îndeplinească obligațiile” este de părere Cristian Bordei.

În urmă cu un an, deputatul USR Victor Ilie a depus o inițiativă legislativă care urmărea şi ea ca relația statului cu cetățeanul-contribuabil să fie una corectă, echilibrată, pe picior de egalitate. Mai exact, inițiativa legislativă a deputatului USR Victor Ilie prevede ca și statul să plătească dobânzi și penalități contribuabililor pentru întârzierea achitării sumelor datorate.

”Inițiativa a fost respinsă de senatorii PSD şi PNL. În prezent, este blocată la Camera Deputaților”, a mai transmis USR.