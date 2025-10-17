ANAF cere instituțiilor publice să își achite restanțele fiscale de peste 582 de milioane de lei. Cine sunt datornicii

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 16:58
495 citiri
ANAF cere instituțiilor publice să își achite restanțele fiscale de peste 582 de milioane de lei. Cine sunt datornicii
ANAF cere instituțiilor publice să își achite datoriile fiscale FOTO Facebook/Alexandru Nazare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis un apel către instituțiile și autoritățile publice care înregistrează datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, în valoare totală de 582,9 milioane de lei, să își achite obligațiile bugetare, potrivit unui comunicat al Guvernului.

ANAF reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), instituția are rolul de a sprijini conformarea voluntară a tuturor contribuabililor – inclusiv a celor din sectorul public – la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate.

La finalul lunii august 2025, datoriile fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice se ridicau la 582.901.355 lei, conform datelor oficiale ale ANAF.

Notificări oficiale, din noiembrie

Pentru a stimula achitarea acestor sume, începând cu luna noiembrie 2025, ANAF va transmite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care au restanțe fiscale.

Scopul acestor notificări este: informarea instituțiilor despre obligațiile fiscale restante,

îndrumarea către conformarea la plată, prezentarea posibilităților de accesare a facilităților fiscale, în condițiile prevăzute de lege.

Posibilitatea eșalonării fără garanții

Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea plății datoriilor fiscale, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic.

Formularul pentru cererea de eșalonare este disponibil pe site-ul ANAF, la adresa:

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D8.html

ANAF subliniază că neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate.

Lista datornicilor poate fi consultată AICI.

Premierul Ilie Bolojan l-a ironizat pe șeful ANAF: "Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm"
Premierul Ilie Bolojan l-a ironizat pe șeful ANAF: "Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm"
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 17 octombrie, că noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor, iar asta este...
Adrian Nica renunță la gemul bunicii: ”ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei”
Adrian Nica renunță la gemul bunicii: ”ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei”
Adrian Nica, preşedintele ANAF, a revenit cu precizări vineri, 17 octombrie, după valul de ironii încasate după ce a declarat că „gemul care care îl face acasă bunica este calculat la...
#ANAF, #datorii, #restante, #institutii publice, #bani publici , #ANAF
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Digi24.ro
Un barbat si-a dat foc in fata Spitalului de Oncologie, dupa ce sotia a aflat ca i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sora fostului ministru Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu în dosarul fraudei de peste 1,3 milioane de euro
  2. Elicoptere americane ale forțelor speciale și bombardiere B-52, observate aproape de Venezuela, pe fondul extinderii misiunilor din Caraibe
  3. Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova. Suma aprobată de CGMB
  4. Ce a pățit un bărbat care a încercat să forțeze perimetrul de siguranță din zona blocului explodat din Rahova. "A fost extras din grup"
  5. Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” VIDEO
  6. Asistenta medicală care a falsificat vaccinări COVID-19 a ajuns la penitenciar, pentru pedeapsa de 7 ani de închisoare
  7. Dosarul de corupție de la Spitalul Militar. Lista oficială a infracțiunilor pentru care sunt urmăriți generalul Florentina Ioniță și încă 18 militari
  8. ANAF cere instituțiilor publice să își achite restanțele fiscale de peste 582 de milioane de lei. Cine sunt datornicii
  9. Când va analiza Curtea Constituțională sesizarea ÎCCJ pe legea privind plata pensiilor private
  10. Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, afirmă vicepreședintele J.D Vance înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump