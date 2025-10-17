ANAF cere instituțiilor publice să își achite restanțele fiscale de peste 582 de milioane de lei. Cine sunt datornicii

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis un apel către instituțiile și autoritățile publice care înregistrează datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, în valoare totală de 582,9 milioane de lei, să își achite obligațiile bugetare, potrivit unui comunicat al Guvernului.

ANAF reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), instituția are rolul de a sprijini conformarea voluntară a tuturor contribuabililor – inclusiv a celor din sectorul public – la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate.

La finalul lunii august 2025, datoriile fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice se ridicau la 582.901.355 lei, conform datelor oficiale ale ANAF.

Notificări oficiale, din noiembrie

Pentru a stimula achitarea acestor sume, începând cu luna noiembrie 2025, ANAF va transmite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care au restanțe fiscale.

Scopul acestor notificări este: informarea instituțiilor despre obligațiile fiscale restante,

îndrumarea către conformarea la plată, prezentarea posibilităților de accesare a facilităților fiscale, în condițiile prevăzute de lege.

Posibilitatea eșalonării fără garanții

Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea plății datoriilor fiscale, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic.

Formularul pentru cererea de eșalonare este disponibil pe site-ul ANAF, la adresa:

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D8.html

ANAF subliniază că neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate.

Lista datornicilor poate fi consultată AICI.

