ANAF anunță controale cu privire la adaosul comercial pentru alimentele de bază. Hotărârea a fost luată la o zi după ce Sorin Grindeanu a cerut-o

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți, 16 septembrie, că vor fi demarate controale în privința plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, așa cum a solicitat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi.

Sorin Grindeanu a spus, luni, 15 septembrie, că există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, în contextul în care se vorbește despre renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, și a solicitat conducerii ANAF să demareze de urgență acțiuni de control în acest sens.

„Solicit conducerii ANAF – instituția responsabilă să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial – să demareze de urgență acțiuni de control și să verifice dacă:

1.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat de către comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%

2.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat pe lanțul de distribuție se încadrează în maximum 5%

3.⁠ ⁠Pe întreaga perioadă de valabilitate a măsurii, comercianții au respectat interzicerea refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori, precum și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestor produse”, a scris luni, 15 septembrie, Grindeanu pe Facebook.

„Solicitarea domnului președinte al Camerei Deputaților este una legitimă, este în conformitate cu prevederile legale. Da. Vom demara controale, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituții și vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat”, a spus Adrian Nica, la Palatul Parlamentului.

El a menționat că au mai existat astfel de controale și în trecut, dar de data aceasta vor fi făcute la mai multe companii.

Ads