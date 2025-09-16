ANAF anunță controale cu privire la adaosul comercial pentru alimentele de bază. Hotărârea a fost luată la o zi după ce Sorin Grindeanu a cerut-o

Autor: Maria Popa
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 14:49
55 citiri
ANAF anunță controale cu privire la adaosul comercial pentru alimentele de bază. Hotărârea a fost luată la o zi după ce Sorin Grindeanu a cerut-o
Supermarket FOTO: Pixabay

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți, 16 septembrie, că vor fi demarate controale în privința plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, așa cum a solicitat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi.

Sorin Grindeanu a spus, luni, 15 septembrie, că există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, în contextul în care se vorbește despre renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, și a solicitat conducerii ANAF să demareze de urgență acțiuni de control în acest sens.

„Solicit conducerii ANAF – instituția responsabilă să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial – să demareze de urgență acțiuni de control și să verifice dacă:

1.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat de către comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%

2.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat pe lanțul de distribuție se încadrează în maximum 5%

3.⁠ ⁠Pe întreaga perioadă de valabilitate a măsurii, comercianții au respectat interzicerea refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori, precum și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestor produse”, a scris luni, 15 septembrie, Grindeanu pe Facebook.

„Solicitarea domnului președinte al Camerei Deputaților este una legitimă, este în conformitate cu prevederile legale. Da. Vom demara controale, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituții și vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat”, a spus Adrian Nica, la Palatul Parlamentului.

El a menționat că au mai existat astfel de controale și în trecut, dar de data aceasta vor fi făcute la mai multe companii.

Sorin Grindeanu cere ANAF-ului să verifice adaosul comercial pentru alimentele de bază. Șeful PSD acuză comercianții că au majorat deja prețurile
Sorin Grindeanu cere ANAF-ului să verifice adaosul comercial pentru alimentele de bază. Șeful PSD acuză comercianții că au majorat deja prețurile
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat ANAF să efectueze controale pentru a verifica dacă comercianții respectă limitele de adaos comercial – 20% pentru alimentele de...
Președintele ANAF spune că lui Klaus Iohannis i s-a comunicat suma datorată după pierderea procesului, iar imobilul trebuie predat
Președintele ANAF spune că lui Klaus Iohannis i s-a comunicat suma datorată după pierderea procesului, iar imobilul trebuie predat
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, spune că fostul președinte al țării, Klaus Iohannis, a fost informat cu privire la decursul celui mai recent demers juridic. ANAF i-a comunicat lui...
#ANAF, #adrian nicusor nica, #controale ANAF, #adaos comercial, #alimente de baza, #Sorin Grindeanu PSD , #ANAF
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sarbi dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia
ObservatorNews.ro
Modificarile propuse la legea privind retragerea banilor din Pilonul 2 de pensii. La ce trebuie sa ne asteptam
DigiSport.ro
Gata! Fabrizio Romano a facut anuntul despre Cristi Chivu la Inter

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ANAF anunță controale cu privire la adaosul comercial pentru alimentele de bază. Hotărârea a fost luată la o zi după ce Sorin Grindeanu a cerut-o
  2. Mercenarii lui Potra așteptau semnalul pentru a acționa de la Călin Georgescu. Cum i-a convocat pe liderii grupului la întâlnirea de la Ciolpani
  3. Americanii mai au 400 de zile ca să-și salveze democrația - The Guardian
  4. Echipa care urma să aducă Bucureștiul în haos, în sprijinul lui Georgescu: "grup paramilitar de 21 de persoane" înarmate cu pistoale, cuțite și materiale explozive
  5. Cum era susținut Călin Georgescu de rețeaua lui Horațiu Potra. Procurorii au dovezi că șeful mercenarilor îi plătea chiar și chiria
  6. Meteorologii anunță temperaturi mai mici cu 10 grade. Regiunile unde încep ploile chiar din seara asta
  7. Victor Rebengiuc se retrage din teatru, după o carieră de 70 de ani: „Am găsit înțelegere la Teatrul Bulandra, teatrul meu de-o viață”
  8. Nicușor Dan, după dezvăluirile Parchetului. "O dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidențiale din 2024"
  9. Acțiunile grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au pus în pericol securitatea națională, transmite Parchetul General
  10. Zelenski îi cere lui Trump să strângă lațul în jurul lui Putin: "Are forța necesară ca să-l facă pe Putin să se teamă de el". Ce spune despre întâlnirea trilaterală