ANAF urmărește marile dosare de corupție cu o Divizie Specială. Nazare vrea „să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă” VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 14:04
221 citiri
ANAF urmărește marile dosare de corupție cu o Divizie Specială. Nazare vrea „să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă” VIDEO
ANAF are o nouă Divizie Specială pentru marile dosare de corupție FOTO Facebook /Alexandru Nazare

ANAF a înființat o Divizie Specială, iar una dintre priorități este investigarea marilor dosare care se judecă de ani buni, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. El a prezentat marți, 14 octombrie, cifrele ANAF după primele luni de la preluarea mandatului.

„În interiorul ANAF lucrează și numeroși oameni de calitate - specialiști experimentați, motivați și dornici să restabilească încrederea publică în instituție. O parte dintre aceștia fac parte din noul grup de lucru pentru Operațiuni Speciale, format împreună cu președintele ANAF”, a transmis Alexandru Nazare pe Facebook.

A doua prioritate a Diviziei Speciale ar fi verificarea sectoarelor cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală, spune ministrul Finanțelor.

„Această Divizie Specială are un mandat clar: să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând și să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală. Primele rezultate sunt deja vizibile în spațiul public - și confirmă că direcția este corectă”, a afirmat ministrul Alexandru Nazare.

În perioada iulie–septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă de 3 luni a anului trecut.

„Este, desigur, doar un început - o instituție atât de mare și complexă nu se poate transforma peste noapte. Dar direcția este clară: profesionalizare, digitalizare și responsabilitate. Efortul este însă uriaș. Recuperarea decalajelor privind digitalizarea, performanța și încrederea contribuabililor, dar mai ales schimbarea mentalității instituționale, presupune muncă intensă și consecvență. Am încredere că noul președinte, Adrian Nica, este persoana potrivită să conducă acest proces de schimbare. Prin digitalizare, eficientizare operațională și, mai ales, prin o nouă atitudine, suntem convinși că rezultatele se vor multiplica - în ciuda atacurilor din spațiul public. Acestea nu fac decât să confirme că facem ceea ce trebuia făcut demult”, a mai transmis Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

A patra emisiune de euro-obligațiuni a României din 2025. Câți bani au fost atrași de pe piețele externe
A patra emisiune de euro-obligațiuni a României din 2025. Câți bani au fost atrași de pe piețele externe
Ministerul Finanţelor a anunțat rezultatele celei de-a patra emisiuni de euroobligațiuni a României din acest an. În urma emisiei din 2 octombrie, România a atras de pe pieţele extern...
ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani. 6.000 de panouri fotovoltaice, confiscate
ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani. 6.000 de panouri fotovoltaice, confiscate
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat luni, 13 octombrie, trimiterea în judecată a unui dosar numit „Cazul RICHRBT”, în care este vizat un grup de 17 firme implicate în...
#ANAF, #dosare evaziune corporatii, #Alexandru Nazare, #Ministerul Finantelor , #ANAF
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a aratat spre Seicul Mansour si a rostit SASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Digi24.ro
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a soferului care a accidentat mortal o mama pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Protest major la Bruxelles. Greva a blocat sistemul de transport și a suspendat toate zborurile de pasageri de pe principalele aeroporturi VIDEO
  2. Un fost fost ministru al Muncii din PSD susține că salariul minim va creşte în 2026, în ciuda neînțelegerilor din coaliție: ”Nu va fi înghețat, vă asigur!”
  3. CEDO condamnă Rusia la daune de 253 de milioane de euro pentru războiul din Georgia din 2008. Moscova a fost găsită vinovată că a trasat frontiere ilegale pe teritoriul georgian
  4. O femeie care dădea examenul auto l-a lovit pe instructor și a avariat două mașini. Ea se afla la a treia încercare
  5. Cel mai apropiat aliat al lui Putin vrea un acord cu SUA și așteaptă propunerile lui Donald Trump
  6. ANAF urmărește marile dosare de corupție cu o Divizie Specială. Nazare vrea „să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă” VIDEO
  7. Momentul în care o mamă și bebelușul ei au fost loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în Apărătorii Patriei. Femeia nu a supraviețuit VIDEO
  8. Cine este "americanul de origine moldovenească", stabilit în Ucraina, care ar putea fi numit premier al Republicii Moldova
  9. Atenționare de călătorie pentru românii care merg în SUA. Alertă de fenomene meteo severe
  10. Preoți care au 10, 11 și 12 copii, premiați la Pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Un exemplu frumos” FOTO/VIDEO