ANAF urmărește marile dosare de corupție cu o Divizie Specială. Nazare vrea „să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă” VIDEO

ANAF a înființat o Divizie Specială, iar una dintre priorități este investigarea marilor dosare care se judecă de ani buni, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. El a prezentat marți, 14 octombrie, cifrele ANAF după primele luni de la preluarea mandatului.

„În interiorul ANAF lucrează și numeroși oameni de calitate - specialiști experimentați, motivați și dornici să restabilească încrederea publică în instituție. O parte dintre aceștia fac parte din noul grup de lucru pentru Operațiuni Speciale, format împreună cu președintele ANAF”, a transmis Alexandru Nazare pe Facebook.

A doua prioritate a Diviziei Speciale ar fi verificarea sectoarelor cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală, spune ministrul Finanțelor.

„Această Divizie Specială are un mandat clar: să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând și să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală. Primele rezultate sunt deja vizibile în spațiul public - și confirmă că direcția este corectă”, a afirmat ministrul Alexandru Nazare.

În perioada iulie–septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă de 3 luni a anului trecut.

„Este, desigur, doar un început - o instituție atât de mare și complexă nu se poate transforma peste noapte. Dar direcția este clară: profesionalizare, digitalizare și responsabilitate. Efortul este însă uriaș. Recuperarea decalajelor privind digitalizarea, performanța și încrederea contribuabililor, dar mai ales schimbarea mentalității instituționale, presupune muncă intensă și consecvență. Am încredere că noul președinte, Adrian Nica, este persoana potrivită să conducă acest proces de schimbare. Prin digitalizare, eficientizare operațională și, mai ales, prin o nouă atitudine, suntem convinși că rezultatele se vor multiplica - în ciuda atacurilor din spațiul public. Acestea nu fac decât să confirme că facem ceea ce trebuia făcut demult”, a mai transmis Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

