ANAF și DNA au descoperit o schemă de fraudă cu mașini second-hand, care a generat un prejudiciu de peste 90 de milioane lei. Ce mesaj are ministrul Nazare către ANAF

Inspectori antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală ANAF, în colaborare cu procurorii DNA, au descoperit un prejudiciu uriaș, de peste 90 de milioane de lei, într-o schemă complexă de fraudă cu mașini second-hand.

Anunțul referitor la această acțiune a fost transmis pe Internet de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, la data de 3 septembrie 2025.

"Rețeaua de tip “conductă” folosea un lanț de firme interconectate pentru a cumpăra mașini din UE și a le revinde, ocolind plata TVA. O astfel de practică distorsionează piața și pune în dificultate firmele legitime, care respectă legea. Acțiunea s-a desfășurat în 17 locații din orașe precum Galați, Iași, Cluj, Brașov ș.a. și subliniază un mesaj clar: nu există toleranță pentru frauda fiscală", precizează ministrul de Finanțe.

Ministrul Nazare are și un mesaj special către ANAF: "Cu toate sincopele și reglajele interne pe care încă le are de rezolvat, mandatul ANAF este unul clar: să își facă treaba, oricât de tare ar fi zgomotul din spațiul public și unele încercări de deturnare a atenției de la adevăratele probleme."

