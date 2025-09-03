ANAF și DNA au descoperit o schemă de fraudă cu mașini second-hand, care a generat un prejudiciu de peste 90 de milioane lei. Ce mesaj are ministrul Nazare către ANAF

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 18:02
251 citiri
ANAF și DNA au descoperit o schemă de fraudă cu mașini second-hand, care a generat un prejudiciu de peste 90 de milioane lei. Ce mesaj are ministrul Nazare către ANAF
Sediu ANAF - FOTO Facebook / Alexandru Nazare

Inspectori antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală ANAF, în colaborare cu procurorii DNA, au descoperit un prejudiciu uriaș, de peste 90 de milioane de lei, într-o schemă complexă de fraudă cu mașini second-hand.

Anunțul referitor la această acțiune a fost transmis pe Internet de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, la data de 3 septembrie 2025.

"Rețeaua de tip “conductă” folosea un lanț de firme interconectate pentru a cumpăra mașini din UE și a le revinde, ocolind plata TVA. O astfel de practică distorsionează piața și pune în dificultate firmele legitime, care respectă legea. Acțiunea s-a desfășurat în 17 locații din orașe precum Galați, Iași, Cluj, Brașov ș.a. și subliniază un mesaj clar: nu există toleranță pentru frauda fiscală", precizează ministrul de Finanțe.

Ministrul Nazare are și un mesaj special către ANAF: "Cu toate sincopele și reglajele interne pe care încă le are de rezolvat, mandatul ANAF este unul clar: să își facă treaba, oricât de tare ar fi zgomotul din spațiul public și unele încercări de deturnare a atenției de la adevăratele probleme."

#ANAF, #DNA, #frauda, #masini second hand, #Ministerul de Finante, #Alexandru Nazare , #ANAF
