Țeapă de peste 250 miloane de lei dată statului român printr-o schemă elaborată de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing

Autor: Luca Dinulescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 16:51
Inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ. FOTO: Unsplash

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat. Frauda a fost generată de firmele care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). Neregulile descoperite de inspectori vizau impozitul pe venit şi neplata unor contribuţii obligatorii aferente salariilor.

Potrivit inspectorilor antifraudă, o societate-paravan reţinea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferenţa de sumă era redistribuită şoferilor, fără fiscalizare.

În urma investigaţiilor derulate pe parcursul anului 2025, au fost identificate nereguli privind impozitul pe venit şi neplata unor contribuţii obligatorii aferente salariilor. Inspectorii ANAF au dat şi sancţiuni contravenţionale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 milioane de lei, se arată într-un comunicat de presă al ANAF.

De asemenea, inspectorii au descoperit că numeroase societăţi nu fiscalizează corect veniturile şi ascund plata veniturilor salariale, aducând prejudicii bugetului de stat. Potrivit sursei citate, schema evazionistă constatată funcţiona astfel: o societate-paravan reţinea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferenţa de sumă era redistribuită şoferilor (cash sau virament) fără fiscalizare.

Pentru a combate acest fenomen, inspectorii Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri. De asemenea, au fost identificate şi 30 de situaţii în care şoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale şi nu emiteau bonuri, fiind sancţionaţi conform legii, precizează aceeaşi sursă.

Potrivit ANAF, Ministerul Finanţelor a introdus în acest an un nou instrument legislativ: declaraţia informativă D397. Aceasta obligă platformele de transport alternativ să transmită periodic date direct către Fisc, permiţând acum un control activ şi în timp real. Dincolo de efectul implicit obţinut în sensul creşterii gradului de conformare voluntară, Direcţia generală antifraudă fiscală deţine date complete, obţinute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale şi ţintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal.

ANAF îşi propune ca măsura legislativă adoptată să contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate în domeniul transportului alternativ de persoane, dar să protejeze şi persoanele de bună credinţă care activează în acest domeniu şi care se conformează legislaţiei fiscale, se mai arată în comunicat.

#ANAF, #ridesharing, #evaziune fiscala , #stiri auto
