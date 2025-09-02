Ferrari F430, scos la vânzare de ANAF. Care este prețul de pornire al licitației FOTO

ANAF scoate la vânzare, la Timișoara, un super-car Ferrari F430 din 2006. Licitația va avea loc pe 16 septembrie, la ora 10.00, la sediul Compartimentului Valorificare Bunuri Confiscate în materie penală situat în orașul de pe Bega, la adresa: str. Gheorghe Lazăr nr 9B.

Mașina scoasă la vânzare de Agenția Națională de Administrare Fiscală este un Ferrari F430 Spider (decapotabil) cu următoarele caracteristici:

- serie șasiu ZFFEZ59B000147344,

- km parcurși: 24.959,

- combustibil: benzină,

- an fabricație: 2006,

- capacitate cilindrică: 4.308 cm³,

- putere: 490 cp,

- culoare: roșu,

- tracțiune: spate,

- cutie de viteză: automată,

- în stare tehnică bună, cu chei, neînmatriculată, cu documente din Italia.

Prețul de pornire al licitației: 706.500 lei (TVA inclus)

Câștigătorul licitației poate ridica și transporta autoturismul doar pe platformă, pe cheltuiala sa. Mașina se poate vedea la locul de depozitare în intervalul 10-12 septembrie, între orele 11-15, cu programare, scrie pe site-ul ANAF.

Persoanele interesate vor trebui să depună o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației la Trezoreria Municipiului Timișoara, beneficiar fiind Direcția generală regională a finanțelor publice Timișoara.

Informații detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF la secțiunea Anunțuri - valorificare bunuri din proprietatea privată a statului - organ de valorificare Timișoara.

