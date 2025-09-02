Ferrari F430, scos la vânzare de ANAF. Care este prețul de pornire al licitației FOTO

Autor: Adrian Zia
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 16:47
683 citiri
Ferrari F430, scos la vânzare de ANAF. Care este prețul de pornire al licitației FOTO
Ferrari F430 FOTO Wikipedia

ANAF scoate la vânzare, la Timișoara, un super-car Ferrari F430 din 2006. Licitația va avea loc pe 16 septembrie, la ora 10.00, la sediul Compartimentului Valorificare Bunuri Confiscate în materie penală situat în orașul de pe Bega, la adresa: str. Gheorghe Lazăr nr 9B.

Mașina scoasă la vânzare de Agenția Națională de Administrare Fiscală este un Ferrari F430 Spider (decapotabil) cu următoarele caracteristici:

- serie șasiu ZFFEZ59B000147344,

- km parcurși: 24.959,

- combustibil: benzină,

- an fabricație: 2006,

- capacitate cilindrică: 4.308 cm³,

- putere: 490 cp,

- culoare: roșu,

- tracțiune: spate,

- cutie de viteză: automată,

- în stare tehnică bună, cu chei, neînmatriculată, cu documente din Italia.

Prețul de pornire al licitației: 706.500 lei (TVA inclus)

Câștigătorul licitației poate ridica și transporta autoturismul doar pe platformă, pe cheltuiala sa. Mașina se poate vedea la locul de depozitare în intervalul 10-12 septembrie, între orele 11-15, cu programare, scrie pe site-ul ANAF.

Persoanele interesate vor trebui să depună o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației la Trezoreria Municipiului Timișoara, beneficiar fiind Direcția generală regională a finanțelor publice Timișoara.

Informații detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF la secțiunea Anunțuri - valorificare bunuri din proprietatea privată a statului - organ de valorificare Timișoara.

Familia Iohannis, somată de ANAF să plătească „voluntar” cât a încasat din chirii pentru casa din Sibiu din perioada 1999-2015. Suma, în continuare secretă
Familia Iohannis, somată de ANAF să plătească „voluntar” cât a încasat din chirii pentru casa din Sibiu din perioada 1999-2015. Suma, în continuare secretă
Agenția Națională de Administrare Fiscală a confirmat într-un răspuns pentru Mediafax că fostul președinte Klaus Iohannis și soția sa au fost notificați cu privire la necesitatea...
Adrian Năstase se află la Beijing. Fostul premier al României va participa la parada militară a Chinei
Adrian Năstase se află la Beijing. Fostul premier al României va participa la parada militară a Chinei
Fostul premier Adrian Năstase se află marți, 2 septembrie, la Beijing, pentru a participa la parada militară a Chinei. Evenimentul comemorează 80 de ani de la victoria Chinei împotriva...
#ANAF, #ferrari f430, #Ferrari F430 scos vanzare anaf , #ANAF
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E asteptat in curand sa semneze!"

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. În plin scandal pe tema pensiilor magistraților, ministrul îi invită pe șefii structurilor din Justiție la o întâlnire despre "eficientizarea activității"
  2. Rusia și Ucraina "nu sunt încă pregătite" pentru o întâlnire Putin-Zelenski, susține președintele turc Recep Tayyip Erdogan
  3. Ucraineanul suspectat de asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului de la Kiev a recunoscut crima. Motivul pentru care l-a ucis pe Andrii Parubî VIDEO
  4. Ferrari F430, scos la vânzare de ANAF. Care este prețul de pornire al licitației FOTO
  5. Președintele Putin îi recomandă premierului Fico ca Slovacia să nu mai livreze gaze Ucrainei. "Vor înțelege imediat că există limite în ceea ce privește încălcarea intereselor altora” VIDEO
  6. Pe 8 septembrie va fi un boicot în educaţie, anunță preşedintele FSLÎ: „Profesorii au decis să fie în stradă”
  7. Zelenski zboară iar la Paris. Întâlnire de forță a liderului ucrainean cu liderii din "coaliția de voință". Subiectele de pe agendă
  8. Livratorul străin agresat în București muncește în România ca să-și poată ajuta familia. „Iubesc românii”
  9. Directorul general Nestlé, concediat din cauza unei relații romantice cu o subordonată directă. Anunțul companiei
  10. Premiul Powerball crește la o sumă estimată de 1,3 miliarde de dolari. Când va fi următoarea extragere a loteriei din State