Firma care ar fi rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, anunță ANAF. S-a întâmplat după acțiunea "Cuibul cu fantome"

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat luni, 20 octombrie, că firma despre care locatarii blocului explodat din Rahova spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele, era inactivată fiscal încă din luna august a acestui an.

"Având în vedere interesul public cu privire la societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), ANAF face precizarea că acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscală începând cu data de 8 august 2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal", se arată într-un comunicat al ANAF.

"Declararea în inactivitate fiscală a acestei societăți s-a realizat la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în contextul acțiunii numită generic „Cuibul cu fantome”, motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat.

Potrivit prevederilor art. 31 ”Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central”, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele juridice, prin domiciliu fiscal se înțelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat", a mai transmis instituția.

"La adresa din București, str. Argentina nr. 25, sector 1 nu existau condiții legale pentru realizarea unor activități de natura celor menționate mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală", au explicat reprezentanții Fiscului.

