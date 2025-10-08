Fraudă de aproape 4 milioane de lei descoperită de ANAF la o firmă din Craiova. S-au găsit ordine de plată false la tranzacții cu peste 800 de tone de motorină

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 19:25
210 citiri
Sediu ANAF FOTO Facebook/Alexandru Nazare

Nereguli grave au fost identificate de inspectorii ANAF la o firmă din Craiova, care a prezentat ordine de plată false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorină, în valoare totală de peste 2 milioane de lei.

Din această valoare, suma de peste 1 milion de lei nu a fost plătită niciodată, iar o sumă distinctă de peste 1 milion de lei a fost restituită nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile.

În perioada 7 aprilie - 19 mai 2025, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că o societate din Craiova a vândut 804 tone de motorină, pentru care trebuia să achite înaintea efectuării livrării produselor suma reprezentând accize în valoare de 2,2 milioane de lei.

Combustibilul provenea din antrepozitul fiscal al unei firme, unde accizele erau suspendate până la momentul ieșirii din regimul suspensiv de la plata accizelor.

Pentru a scoate motorina, societatea a prezentat la antrepozitul autorizat 26 de ordine de plată, în valoare totală de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit să ateste plata accizelor.

În urma unui control efectuat de Antifraudă s-a descoperit că sumele respective nu apar ca fiind plătite în conturile de accize ale Trezoreriei. Mai mult, din verificările efectuate la activitatea de Trezorerie a municipiului Craiova a rezultat că doar 17 dintre cele 26 de ordine de plată (în valoare de 1,15 milioane lei) au fost procesate.

Surprinzător, aceste sume au fost restituite societății în termen de 3-5 zile, pe motiv că societatea nu avea declarate obligații fiscale de plată pentru accize. Practic, Trezoreria a returnat banii fără să verifice dacă aceștia reprezentau plata unor accize pentru motorina scoasă din regim suspensiv, ceea ce ridică semne de întrebare privind lipsa unui mecanism de verificare între Trezorerie și autoritățile fiscale.

Cu privire la acest aspect, ANAF a dispus de urgență demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova.

Restul de 9 ordine de plată, însumând 1,09 milioane de lei, nu se regăsesc deloc în evidențele Trezoreriei, existând suspiciuni că aceste documente au fost falsificate și prezentate doar pentru a crea aparența că accizele au fost plătite.

Ca urmare a controalelor efectuate, DGAF a stabilit pentru societate obligații fiscale suplimentare de 3,81 milioane de lei reprezentând accize, TVA, impozit pe profit precum și alte obligații fiscale datorate bugetului de stat.

