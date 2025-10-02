Iohannis, executat silit de ANAF. I s-a confiscat casa din centrul Sibiului. Inspectorii au forțat ușa pentru că fostul președinte n-a vrut să predea cheile SURSE

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a fost executat silit de ANAF. Inspectorii anti-fraudă i-au cerut acestuia cheile casei din centrul Sibiului și, pentru că nu a vrut să le-o dea, au forțat ușa. Iohannis a devenit astfel primul șef de stat din istoria României care a fost evacuat de ANAF dintr-un imobil.

Klaus Iohannis a rămas miercuri, 1 octombrie, fără una din casele pe care le deținea la Sibiu, aceasta fiindu-i luată de ANAF, conform unor surse Antena 3 CNN.

Inițial, soții Carmen și Klaus Iohannis au semnat procesul-verbal de predare-primire și au predat casa inspectorilor anti-fraudă. După aceea, însă, fostul președinte nu a vrut să predea și cheile casei, iar oamenii ANAF au fost nevoiți să se ducă la casă și să forțeze ușa. Apoi, au schimbat yala și urmează să pună și un sigiliu.

Conform surselor citate de Antena 3 CNN, soții Iohannis trebuie să dea înapoi statului și cei aproape un milion de euro pe care i-au încasat din chirii, în această sumă intrând, de asemenea, penalități și dobânzi.

În această perioadă, casa lui Iohannis a fost închiriată către o bancă.

În 17 ianuarie, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sibiu venea cu precizări, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a publicat motivarea deciziei în urma căreia imobilul din Str. Gheorghe Magheru din Sibiu – altul decât cel executat silit în prezent – intra în proprietatea statului român.

Decizia nu era atunci suficientă ca ANAF să treacă la recuperarea prejudiciilor, întrucât Statul trebuia să devină proprietar recunoscut de lege şi în cazul spaţiului comercial din strada Nicolae Bălcescu din Sibiu (executat în prezent), care a avut iniţial aceiaşi proprietari ca şi cel din strada Gheorghe Magheru - ambele fiind naţionalizate în anii 60.

Potrivit istoricului moştenirii reconstituit de riseproject.ro şi Centrul de Investigaţii Media (CIM), ambele imobile au aparţinut soţilor Eliseu şi Maria Ghenea (fostă Baştea). Imobilele au fost naţionalizate în anii ’60 de regimul comunist.

După Revoluţie, în anii ’90, apare un prezumtiv moştenitor, Ioan Baştea, un strănepot al Mariei Ghenea (fostă Baştea). În 1999, acesta obţine o hotărâre judecătorească prin care se revocă naţionalizarea dispusă de statul comunist în anii ’60.

”La 1 iunie 1999, soţii Iohannis merg la notarul Radu Gabriel Bucşă. Klaus Iohannis, pe atunci inspector la Inspectoratul şcolar Sibiu, avea în buzunar o procură de reprezentare a lui Ioan Baştea”, notează jurnaliştii riseproject.ro într-o investigaţie de presă din 2015.

Prin succesiunea perfectată de notar, Ioan Baştea devine proprietarul imobilului din Nicolae Bălcescu 29, iar acelaşi Ioan Baştea, de data asta împreună cu Georgeta Lăzurcă şi fiica acesteia, Carmen Iohannis, soţia actualului preşedinte, devin proprietari ai imobilului din Gheorghe Magheru 35.

În aceeaşi zi, Ioan Baştea vinde, cu doar 3.200 de dolari, jumătate din imobilul din Nicolae Bălcescu către soţii Klaus şi Carmen Iohannis.

”Aşa ajunge familia Iohannis proprietar pe jumătate din spaţiul comercial care, în următorii 17 ani, i-a adus aproape 1,3 milioane de lei, în jur de 260.000 de euro, la cursul actual”, scriau jurnaliştii de la riseproject.ro.

