Iohannis nu ar vrea să plătească milionul de euro cerut de ANAF. Cum va recupera Fiscul prejudiciul adus de fostul președinte SURSE

Fostul președinte al României Klaus Iohannis va ajunge în faţa judecătorilor. Acesta nu ar vrea să achite de bunăvoie prejudiciul de un milion de euro cerut de ANAF, după confiscarea casei din centrul Sibiului, conform unor surse.

Astfel, Fiscul îl va acţiona în instanţă pe Iohannis şi le va cere magistraţilor să pună sechestru pe averea fostului preşedinte, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuiește acum, scrie observatornews.ro.

Fostul președinte Klaus Iohannis a devenit primul șef de stat din istoria României care a fost evacuat de ANAF dintr-un imobil. El a fost executat silit de ANAF miercuri, 1 octombrie. Inspectorii antifraudă i-au cerut acestuia cheile casei din centrul Sibiului și, pentru că nu a vrut să le-o dea, au forțat ușa.

Pe lângă casa din Sibiu din care a fost evacuat, Iohannis mai are și alte datorii la stat. Fostul președinte și soția sa trebuie să restituie aproximativ 4,7 milioane de lei (echivalentul a aproape un milion de euro), reprezentând chirii, dobânzi și penalități. Suma provine din veniturile obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat în perioada 2001–2015 și recuperat ulterior de stat.

Pe 3 octombrie, Adrian Nica, șeful ANAF, era aproape sigur că Iohannis nu va plăti datoria respectivă, având în vedere că acesta ceruse de la instituția patronată de stat mai multe informații legate de modul în care a fost calculată suma ce ar trebui restituită.

"Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita suplimentar la plata sumei și măsuri asiguratorii asupra bunurilor, în vederea recuperării prejudiciului datorat", declara Nica atunci.

Ultima declaraţie de avere arată că soţii Iohannis deţineau trei case şi trei apartamente în Sibiu. La preţul de azi, cele 6 imobile valorează aproape 2 milioane euro. Fiscul va cere sechestru asigurător pe cea mai valoroasă casă - vila de aproape 400mp în care locuiesc acum soţii Iohannis, mai scrie sursa citată.

