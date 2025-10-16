Iohannis nu ar vrea să plătească milionul de euro cerut de ANAF. Cum va recupera Fiscul prejudiciul adus de fostul președinte SURSE

Autor: Adrian Zia
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 20:34
263 citiri
Iohannis nu ar vrea să plătească milionul de euro cerut de ANAF. Cum va recupera Fiscul prejudiciul adus de fostul președinte SURSE
Președintele Klaus Iohannis FOTO Hepta

Fostul președinte al României Klaus Iohannis va ajunge în faţa judecătorilor. Acesta nu ar vrea să achite de bunăvoie prejudiciul de un milion de euro cerut de ANAF, după confiscarea casei din centrul Sibiului, conform unor surse.

Astfel, Fiscul îl va acţiona în instanţă pe Iohannis şi le va cere magistraţilor să pună sechestru pe averea fostului preşedinte, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuiește acum, scrie observatornews.ro.

Fostul președinte Klaus Iohannis a devenit primul șef de stat din istoria României care a fost evacuat de ANAF dintr-un imobil. El a fost executat silit de ANAF miercuri, 1 octombrie. Inspectorii antifraudă i-au cerut acestuia cheile casei din centrul Sibiului și, pentru că nu a vrut să le-o dea, au forțat ușa.

Pe lângă casa din Sibiu din care a fost evacuat, Iohannis mai are și alte datorii la stat. Fostul președinte și soția sa trebuie să restituie aproximativ 4,7 milioane de lei (echivalentul a aproape un milion de euro), reprezentând chirii, dobânzi și penalități. Suma provine din veniturile obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat în perioada 2001–2015 și recuperat ulterior de stat.

Pe 3 octombrie, Adrian Nica, șeful ANAF, era aproape sigur că Iohannis nu va plăti datoria respectivă, având în vedere că acesta ceruse de la instituția patronată de stat mai multe informații legate de modul în care a fost calculată suma ce ar trebui restituită.

"Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita suplimentar la plata sumei și măsuri asiguratorii asupra bunurilor, în vederea recuperării prejudiciului datorat", declara Nica atunci.

Ultima declaraţie de avere arată că soţii Iohannis deţineau trei case şi trei apartamente în Sibiu. La preţul de azi, cele 6 imobile valorează aproape 2 milioane euro. Fiscul va cere sechestru asigurător pe cea mai valoroasă casă - vila de aproape 400mp în care locuiesc acum soţii Iohannis, mai scrie sursa citată.

Avertisment DNSC: escrocii folosesc numele Interpol, ANAF și Poliția Română pentru a fura date personale
Avertisment DNSC: escrocii folosesc numele Interpol, ANAF și Poliția Română pentru a fura date personale
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi metode de fraudă online care devine tot mai răspândită în România. Infractorii cibernetici au început...
Gemul făcut acasă de bunica afectează colectarea TVA în România, susține șeful ANAF. "Este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”, explică Adrian Nica
Gemul făcut acasă de bunica afectează colectarea TVA în România, susține șeful ANAF. "Este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”, explică Adrian Nica
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României....
#ANAF, #Klaus Iohannis, #prejudiciu iohannis anaf, #1 milion euro , #stiri Klaus Iohannis
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum poate fi suspendat presedintele statului si de ce nu este ingrijorat Nicusor Dan de amenintarile AUR
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii in mercato: Robert Lewandowski! A spus "Da" pentru transfer
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Iohannis nu ar vrea să plătească milionul de euro cerut de ANAF. Cum va recupera Fiscul prejudiciul adus de fostul președinte SURSE
  2. Un deputat cere tuturor partidelor să aprobe un nou simbol național al României: pălinca. "E o istorie care se bea cu respect"
  3. Bucureștiul, aproape să aibă alegeri pentru Primărie? Cătălin Drulă, ironic la adresa lui Grindeanu: "Grinch-eanu răpeşte dreptul cetăţenilor de a alege"
  4. Nicușor Dan, ironizat de Traian Băsescu după ce a spus că vrea să implice SRI în lupta anticorupție: ”Prefer să privesc”
  5. Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională. Când se întrunește pentru prima dată noul Parlament
  6. Exercițiul de mobilizare, un nou motiv de scandal în coaliție. I se cere demisia ministrului Apărării: ”Luați-vă trotineta și plecați!”
  7. Primarul interimar al Capitalei vrea că taxa de centru să fie introdusă doar după ce va exista ”pe orice stradă un loc de parcare cu plată”
  8. Diana Buzoianu, atac la predecesori după ce România a pierdut peste 2 miliarde de euro din fondurile PNRR pentru mediu: "Nu s-a făcut nimic"
  9. Politologul Cristian Preda, atac la primarul interimar al Capitalei. "Bujduveanu nu vrea alegeri"
  10. Îngheț pe piața muncii. Dogioiu: Executivul nu ia în calcul majorarea salariului minim anul viitor

Ultimele emisiuni

Acum 45 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 144 - România este pe primul loc la...