Autor: Dan Istratie
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 11:09
Desființarea ANAF, propusă de consilierul lui Bolojan: "E nefuncțională. Abordarea ar trebui să fie radicală."
Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a anunțat intenția de a desființa Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), pe motiv că instituția este nefuncțională; el invocă modelul Greciei și spune că soluția ar fi o autoritate fiscală nouă, independentă de Guvern.

Ionuț Dumitru susține că, în forma actuală, ANAF nu poate livra reforme majore în colectarea taxelor. „Când discutăm de colectarea taxelor, când ne uităm la veniturile acestea mici pe care statul român le are după standarde europene, e un complex de factori care explică acest nivel scăzut, incapacitatea de a colecta. După mine, aici nu cred că nu știu dacă neapărat e și opinia Guvernului, ceea ce o să spun acum. După mine, structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională. Adică nu cred că cu aceeași abordare putem face schimbări majore”, afirmă Ionuț Dumitru la Digi 24.

Oficialul precizează că își exprimă poziția personală și cere o schimbare de paradigmă, după exemplul elen. „Eu personal, încă o dată, nu știu care este opinia Guvernului pe subiectul acesta și a ministrului de Finanțe, în primul rând, că la dânsul este ANAF-ul, dar eu aș avea o abordare care ar trebui să fie mai radicală. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia, spre exemplu. Grecia, ca să poată să îmbunătățească colectarea, ce a făcut? Pur și simplu a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, în afara guvernului, cu profesioniști numiți acolo, cu obiective foarte bine definite”, adaugă el.

Demersul propus de consilier vizează, astfel, desființarea actualei ANAF și înființarea unei structuri fiscale autonome, cu mandat și obiective clare, ca răspuns la nivelul redus al veniturilor statului și la incapacitatea de colectare, probleme pe care Dumitru le consideră sistemice.

