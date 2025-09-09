Circulă mesaje false semnate ANAF, care conțin solicitări nejustificate sau linkuri care pun în pericol securitatea datelor personale. Care sunt singurele căi de comunicare sigură

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează că, în numele acestei instituții, au început din nou să circule mesaje false, care nu sunt expediate, cu adevărat, de ANAF.

"Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariția unor mesaje false transmise în numele instituției, utilizând adresa de e-mail [email protected]. Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF și urmăresc să inducă în eroare destinatarii", precizează ANAF, printr-un comunicat oficial difuzat pe Internet la data de 9 septembrie 2025.

ANAF avertizează că mesajele false transmise, aparent, în numele acestei instituții "pot conține informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale și financiare ale contribuabililor".

ANAF subliniază că această instituție "interacționează cu contribuabilii fie prin Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma oficială securizată, fie prin Poșta Română cu confirmare de primire".

ANAF precizează că ea nu solicită informații personale sau financiare "prin adrese de e-mail neoficiale".

ANAF le recomandă cetățenilor să nu răspundă la mesajele "provenite de la adresa [email protected] sau alte surse suspecte" și să șteargă aceste mesaje. De asemenea, nu trebuie să fie accesate linkuri și nici nu trebuie descărcate fișiere provenite din asemenea mesaje.

Ads