Mesaje scrise pe casa obținută ilegal de Iohannis, executată silit de ANAF: „Borfașilor, dați banii înapoi”

Imobilul din centrul Sibiului pierdut de familia Iohannis și preluat de ANAF a devenit ținta unor mesaje scrise pe pereți. „Borfașilor, dați banii înapoi” și „Vreau să cumpăr. Sună-mă” sunt doar câteva dintre inscripțiile apărute pe clădirea executată silit. Fostul președinte Klaus Iohannis este primul șef de stat al României căruia ANAF i-a executat silit un imobil.

Potrivit turnulsfatului.ro, mai multe mesaje au apărut pe geamurile clădirii de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, acolo unde ANAF a impus o executare silită familiei fostului președinte Klaus Iohannis.

Vineri, inspectorii antifraudă au mers la casa de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu și le-au cerut soților Iohannis cheile imobilului. Aceștia au semnat procesul-verbal de predare-primire, însă ulterior fostul președinte nu a mai dorit să predea efectiv cheile.

În aceste condiții, inspectorii ANAF au fost nevoiți să forțeze ușa locuinței, să schimbe yala și să pregătească sigilarea imobilului.

Familia Iohannis a pierdut imobilul în urma unei decizii definitive a instanțelor, care au stabilit că retrocedarea s-a făcut ilegal. În urma acestei sentințe, statul român a devenit coproprietar, iar ANAF a trecut la executarea silită.

Pe lângă pierderea imobilului, soții Iohannis trebuie să returneze aproape un milion de euro (aproximativ 4,7 milioane de lei), sumă reprezentând chirii și penalități pentru perioada în care au beneficiat de spațiul comercial.

